Mãe pede apoio para tratamento de câncer da filha de quatro anos nos Estados Unidos

Foto: divulgação.

Há dois anos na luta contra um Neuroblastoma, estágio 4, com metástase na suprarrenal, fígado e medula óssea, Liz Uhylig, hoje com quatro anos, foi aprovada para um tratamento chamado DFMO, disponível apenas nos Estados Unidos – EUA em estado de estudos. “O tratamento ainda está em estudo e têm obtido excelentes resultados, aumentando significativamente as chances de sobrevida a doença e diminuindo as chances de recidiva”, explicou a mãe, Bruna Uhylig.

Liz já passou por quimioterapia, transplante autólogo de medula óssea e está finalizando os ciclos de imunoterapia. “Estamos muito felizes por termos conseguido uma vaga nesse estudo para ela, mas precisamos de auxílio para chegar lá. Estamos novamente pedindo ajuda, além das orações, por meio de uma vaquinha para o novo tratamento que o plano de saúde não cobre. Faremos no Hospital da Saúde da Criança do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, cidade de Hershey, Pensilvânia”.

A mãe contou que os custos com a medicação são por conta do hospital nos EUA, mas há outros gastos que precisam arcar: Passagens aéreas para mãe, pai e filha, de ida e volta por cinco vezes; exames prévios realizados no Brasil, alguns o plano de saúde cobre, outros não; medicamentos de apoio ao remédio importado; e custos de visto para ingressar nos EUA.

“A hospedagem e alimentação é por nossa conta. O Hospital irá buscar alguma casa de apoio ou instituto que possa nos receber, mas não é certo. Quem puder ajudar, nós agradecemos imensamente, pois sozinhos sabemos que não conseguiremos arcar com os custos de ir para fora do Brasil, muito menos arcar com todos os demais gastos”.