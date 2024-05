Maio Amarelo: Guarapari promove ação educativa sobre trânsito nesta semana

Foto: JCC Construtora

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Postura e Trânsito (Septran) e da Secretaria de Educação (Semed), promoverá nos dias 21 e 22 de maio, no Complexo Esportivo de Muquiçaba, a partir das 07h, uma ação educativa sobre trânsito para as crianças da rede escolar municipal e particular, em comemoração ao Maio Amarelo, que este ano tem o tema: “Paz no trânsito começa por você”.

O evento contará com a participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, ECO 101, Detran/ES, EDP e da transportadora Jolivan. O objetivo é conscientizar os estudantes sobre a importância da segurança no trânsito.

Para o secretário de postura e trânsito, Luiz Cardozo, o evento está virando um marco no calendário municipal, devido a sua importância e resultados. “É uma campanha importante por que envolve a participação de diversos órgãos, entidades, empresas e a comunidade, todas buscando transmitir conhecimentos aos estudantes e à comunidade sobre e importância de pequenos gestos no trânsito, mas que podem ser cruciais no dia a dia. Alertar sobre a importância do uso de segurança, uso correto da cadeirinha para crianças e atravessar a rua usando a faixa de pedestre”, concluiu.

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito. O amarelo simboliza atenção, sinalização e advertência no trânsito.

O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o tema “trânsito” e para o alto índice de mortes e feridos em todo o mundo, bem como colocar em pauta o tema “segurança viária” e, assim, mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para alertar e mostrar a dimensão e o impacto que os sinistros têm no cotidiano.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari e Detran/ES.