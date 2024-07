Mais de 200 celulares são recuperados na primeira etapa do Projeto Recupera

Foto: divulgação

Entre sexta-feira (26) e sábado (27), 172 celulares foram entregues nas Delegacias Regionais de Vitória e de Vila Velha, e outros 49 serão entregues nos próximos dias. Este é o resultado da primeira etapa do Projeto Recupera. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande e pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, na noite deste sábado.

O Projeto Recupera consiste em uma operação permanente dedicada à recuperação de aparelhos telefônicos roubados e furtados, com o objetivo de restituí-los aos seus legítimos proprietários.

A primeira etapa abrangeu os municípios de Vitória e Vila Velha. Foram enviadas 502 intimações, que resultaram na devolução de 172 celulares. Outros 49 serão entregues nos próximos dias, pois os intimados já se apresentaram.

“Algumas pessoas não acreditaram, mas o resultado desta primeira fase do programa mostra que estamos no caminho certo. Quem não veio, agora vai receber a visita dos policiais para explicar o porquê de estar em posse de um celular roubado ou furtado. Sabemos que hoje os telefones são mais do que aparelhos para ligação. Utilizamos para várias ações, como pagamentos, questões de saúde e trabalho. Em breve, vamos fazer as primeiras devoluções e continuar com novos envios de notificações para outros números”, comentou o governador Casagrande.

As pessoas em posse dos aparelhos receberam a intimação via WhatsApp, por meio da qual foram informadas que aquele celular possui restrição de roubo, além de serem comunicadas sobre a data, horário e endereço da Delegacia para a devolução do aparelho.

As intimações foram enviadas entre quarta (24) e quinta-feira (25) e o prazo para devolução se encerrou neste sábado (27). Os aparelhos recuperados serão restituídos aos proprietários em data ainda a ser marcada.

“Consideramos que esta primeira etapa foi bem sucedida, pois alcançamos mais de 40% de recuperação. Nosso objetivo com o Projeto Recupera é não somente combater o crime de roubo e furto de celulares, como também trazer uma sensação de segurança para a população capixaba”, afirmou o secretário Eugênio Ricas.

O cidadão que recebeu a intimação e não devolveu o celular será procurado por equipes da PCES para a entrega do aparelho e responderá pelas devidas implicações judiciais.

O Projeto Recupera é permanente e será estendido a outros municípios. A recuperação dos aparelhos é realizada por meio de tecnologias avançadas de rastreamento e identificação, bem como a colaboração das operadoras de telefonia e de outras autoridades de segurança pública.

Vítimas de roubo ou furto de celular devem registrar o Boletim de Ocorrência, informando o número do IMEI, que será utilizado para o rastreio do aparelho.

*Com informações do Governo do Estado.