Mar causa mais destruição na orla de Meaípe e prefeitura estuda plano emergencial

As ondas do mar destruíram mais um pedaço do que ainda restava da orla de Meaípe neste fim de semana. O momento mais crítico foi no começo da noite de ontem (13) quando várias árvores e parte da rua que margeia a praia foram derrubadas.

Os moradores e comerciantes do bairro estão em estado de alerta e para chamar a atenção das autoridades, programaram para a manhã desta segunda-feira (14) uma manifestação na orla. Mas o movimento não foi necessário porque logo nas primeiras horas vários técnicos e secretários da prefeitura de Guarapari estavam no local para verificar os estragos da noite anterior e discutir soluções emergenciais para o problema.

“O que faremos de imediato é interditar a rua que passa na beira mar para evitar que as pessoas se machuquem. O risco aqui ainda é muito grande, principalmente porque a água vai minando por baixo e podemos ter deslizamentos a qualquer momento”, explicou a secretária de fiscalização Cláudia Martins.

Já o Secretário de Obras, Emanuel de Oliveira, explicou que emergencialmente a prefeitura vai começar a trabalhar em um muro de contenção.

“Neste primeiro momento vamos focar em reconstruir o murro de arrimo, fazendo um muito mais robusto e resistente do que este que existia. É nisso que vamos focar agora para evitar que a erosão continue. Vamos avaliar se a colocação de pedras é viável agora, mas o mais importante neste momento é refazer o muro de arrimo”, explicou o secretário.

De acordo com os cálculos da secretaria de obras, até a semana passada seria necessário a reconstrução de 65 metros de muro de arrimo. Depois dos estragos deste fim de semana, este cálculo foi alterado para 125 metros.

“Neste momento não importa apontar culpados, precisamos nos unir para buscar soluções imediatas para este problema. Não queremos uma obra maravilhosa, mas queremos uma obra de preservação do local, pois é uma situação de risco, pois a situação está colocando as pessoas em risco. Este é um caso de segurança. Tem uma escola aqui em frente e as crianças saindo vão passar aqui no local. Está perigoso para todos que vivem ou trabalham. Hoje nós não vamos fazer manifestação, mas continuaremos monitorando a situação e se algo não for feito logo, nós vamos nos mobilizar cobrar”, explica Marlene Selda Amado, presidente da Associação de Moradores de Meaípe.

Previsão de mar agitado até quarta-feira

O mar deve continuar agitado em todo o litoral da região Sudeste até pelo menos a próxima quarta-feira (16). Para a tarde desta segunda, são esperadas ondas de quatro a seis metros no litoral capixaba.