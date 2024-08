Membros de grupo especializado em furtos de caminhões são presos em Guarapari

Foto: divulgação

No último domingo (28), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) prendeu dois homens, de 46 e 34 anos, acusados de integrarem uma organização criminosa especializada no furto de caminhões. A investigação foi realizada por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e teve início em 2023. O delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da DFRV, informou que a ‘Operação Tolerância Zero’ já havia resultado na prisão de outros cinco membros do grupo.

No domingo, os policiais receberam uma denúncia de que um caminhão roubado estaria saindo de Vila Velha e indo para Guarapari. As viaturas da área foram acionadas e, ao localizar o veículo no bairro Portal Club, iniciaram a perseguição dos suspeitos, que tentaram fugir usando um veículo Fiat Uno.

Um dos detidos chegou a apontar uma arma de fogo para os policiais, o que resultou em disparos por parte da PMES. Felizmente, ninguém se feriu.

Durante a fuga, o carro colidiu com a vegetação próxima à rodovia. Após a batida, os dois homens foram detidos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari para avaliação médica.

Prisão

Segundo a PCES, os suspeitos tentaram enganar os policiais fornecendo nomes falsos. Após a verificação, foram confirmados dois mandados de prisão para o homem de 46 anos e três para o de 34 anos.

Os indivíduos relataram que deixaram o caminhão roubado no bairro Portal Club, para uma terceira pessoa ir buscá-lo. Buscas foram realizadas para tentar encontrar o armamento que estava em posse do homem de 34 anos, porém a arma não foi localizada.

A operação resultou na recuperação do caminhão furtado e na apreensão do veículo utilizado pelos criminosos. Os suspeitos foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. O homem de 46 anos foi autuado em flagrante por receptação, resistência à ação policial e condução perigosa sem habilitação. Já o suspeito de 34 anos foi autuado por receptação e uso de documento falso, além do cumprimento dos mandados de prisão.

*Com informações da Polícia Civil do Espírito Santo.