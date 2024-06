Moradores questionam falta de sinalização em obra na Praia da Cerca

Fotos: HM Comunicação

A Prefeitura de Guarapari deu início às obras para implementar um novo sistema de macrodrenagem pluvial na Praia do Morro. O serviço começou no último dia 10 no final da Praia da Cerca, onde já é possível ver homens trabalhando.

O início das obras, no entanto, causou confusão nos moradores e turistas, já que a movimentação de máquinas e perfuração não haviam sido divulgadas previamente e ainda não há sinalização adequada no local.

“Ficamos sabendo por passar no local e ver a rua interditada. Mas até agora não foi instalada nenhuma placa, dando qualquer tipo de informação da obra aos moradores ou turistas”, afirmou a moradora do bairro, Fátima Fonseca.

Segundo ela, as obras na região são esperadas há muito tempo, mas a falta de um aviso apropriado tem causado transtornos, principalmente aos motoristas que trafegam pelo local e tem de retornar quando se deparam com a obras. “Precisa informar que a rua tem obra, mas que o acesso à Praia da Cerca está normal”, completou Fátima.

Procurada, a Prefeitura de Guarapari informou que uma equipe técnica está por conta da realização do serviço ainda nesta semana.