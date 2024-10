Moto Litoral celebra lançamento da nova Honda Biz 125 EX em Guarapari

Fotos: HM Comunicação

A Honda realizou no último sábado (28) o lançamento da nova Biz 125 EX em todo o Brasil. Em Guarapari, a Moto Litoral, uma das maiores parceiras da montadora na região Sudeste, foi responsável por trazer a novidade. Modelo de referência da Honda no país, a Biz ganhou um visual moderno e elegante, realçando ainda mais o estilo da moto.

“Há uma expectativa muito grande com esse modelo, que a Honda já traz desde 1998; esperamos atingir, no ano que vem, a marca de 5 milhões de unidades vendidas no Brasil. Então, é um modelo de bastante sucesso com o qual atraímos os novos entrantes para motocicletas. Venham conhecer na Moto Litoral”, convidou o consultor comercial da Honda no Espírito Santo, Wagner Rossi.

Nova Honda Biz 125 EX combina traz mais economia e praticidade

Além de um novo visual, a nova Biz 125 EX combina praticidade e tecnologia, com freios nas duas mãos – o que garante uma pilotagem mais intuitiva – e um novo motor eficiente e econômico, que permite ir mais longe gastando menos. O novo modelo ainda possui a tecnologia FlexOne, que dá ao motociclista uma liberdade maior para a escolha do combustível.

No Espírito Santo, a Moto Litoral já chegou ao incrível número de 11 mil unidades vendidas da Biz. Para o sócio proprietário da concessionária, Antônio Carlos Lima Filho, o Tatau, o modelo representa um marco para a Honda no Brasil, e foi um dos responsáveis pela popularização das motocicletas no país.

“É uma moto fácil de se usar, e na época que foi lançada, a Honda propôs quebrar uma barreira de medo que algumas pessoas tinham de andar de moto, e tornar as motos, de fato, numa modalidade de transporte da população. Além disso, o lançamento da Biz coincide com a história da Moto Litoral, já que foi lançada logo após o início do nosso trabalho em Guarapari”, relembrou.

Antônio Carlos (Tatau) e Aline de Souza

Aline de Souza, de 38 anos, percorre as ruas de Guarapari entregando marmitex com uma Biz há anos. Dona de duas, ela explica que sempre preferiu o modelo devido à praticidade e economia. “Nunca tive outra moto, sempre foi Biz. Ela é muito mais econômica, mais prática, sem embreagem e fácil de pilotar. Eu gostei do novo modelo porque não tem câmara de ar e ganhou cabo USB”, elogiou.

Cliente assídua da Moto Litoral, Aline confirma que a loja é o melhor endereço para comprar ou realizar reparos nas motos. “Eu amo a Moto Litoral, adoro as pessoas daqui, me tratam muito bem, desde a faxineira ao gerente. O atendimento da oficina é perfeito, não tenho nada a reclamar”, disse.

Moto Litoral e Honda: parceria premiada

Wagner Rossi e Antônio Carlos (Tatau)

Em mais de 25 anos de atuação em Guarapari, a Moto Litoral se tornou referência em concessionárias Honda no Espírito Santo. A loja recebeu, em 2020, o prêmio HPD (High Performance Dealer), considerado o mais importante entregue pela montadora, pois premia apenas 30 dos mil concessionários Honda no país e avalia diferentes setores das concessionárias, como peças, consórcios, acessórios e oficina.

A parceria de décadas foi reconhecida por Wagner Rossi durante o evento de lançamento da nova Biz 125 EX: “Nós temos uma parceria de longos anos. O Tatau tem uma história com a Honda, ele trabalha com o que gosta e é um parceiro não só como concessionário, mas um mecânico de excelência. A Moto Litoral, vemos pela estrutura, busca uma excelência e tem tudo o que a Honda busca em um concessionário”.