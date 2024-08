Multiplace Mais recebe grandes nomes do rap e trap para temporada pré-verão

Os artistas Teto e Wiu irão se apresentar no Multiplace Mais. Fotos: divulgação

O Multiplace Mais, famoso complexo de entretenimento em Guarapari, abre suas portas no dia 13 de outubro para uma noite imperdível de rap e trap. A partir das 20h, o palco principal recebe dois grandes nomes dos gêneros no Brasil: Wiu e Teto. O evento, que faz parte do pré-verão 2025, promete atrair tanto jovens quanto adultos com atrações nacionais e locais.

As atrações

Wiu, conhecido como um multiartista do trap, traz ao público sucessos como “Manual de Como Amar Errado” e “Vagabundo de Luxo”. Sua capacidade de desafiar os subgêneros do trap, compondo, produzindo e cantando, o coloca entre os artistas mais versáteis do cenário. WIU vem conquistando o público do trap de um jeito diferente. Produtor de ‘‘Máquina do Tempo’’ e com dois álbuns na carreira, WIU está no top 3 dos rappers no Spotify Brasil, tem 10 milhões de ouvintes mensais e é detentor de quase 3 bilhões de streams nas plataformas digitais com seu estilo único e quente inspirado nos ritmos e vivências cearenses.

WIU está no top 3 dos rappers no Spotify Brasil, tem 10 milhões de ouvintes mensais e quase 3 bilhões de streams

Teto, que está entre os nomes mais populares do gênero nas plataformas de streaming, é outro destaque da noite. O artista, de 22 anos, se destaca no cenário de hip-hop do Nordeste, trazendo axé, afrobeat e percussão para sua batida. Singles dele bateram 100 milhões de views. Entre as canções mais populares do jovem estão “M4”, “Fim de semana no Rio” e “Vampiro”, todas com mais de 100 milhões de reproduções no YouTube e no Spotify.

As músicas de Teto contam com mais de 100 milhões de reproduções no YouTube e no Spotify

Além dos shows principais, a noite contará com a presença dos DJs capixabas Bero Costa e Koreia, que prometem manter a energia nas alturas.

Serviço

Data: 13 de outubro

Atrações: Wiu e Teto + DJ Bero Costa e DJ Koreia

Local: Multiplace Mais – Rua A, Lote 09 – Meaípe, Guarapari – ES

Horário: 20:00h (abertura dos portões)

Vendas: Brasilticket

O local oferece acessibilidade com rampa, elevador e banheiros adaptados.

Classificação indicativa: acima de 16 anos pode entrar desacompanhado, portando documento de identidade original com foto. Igual ou superior a 14 anos, pode entrar acompanhado dos pais ou responsável legal maior de 18 anos, com autorização por escrito do genitor ou responsável legal. Modelo de autorização disponível no site www.multiplacemais.com.br e manual do cliente.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.