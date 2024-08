Multiplace Mais terá festa à fantasia com Matheus Fernandes, Rooftime e Locos em outubro

Matheus Fernandes se apresenta pela primeira vez no Mais. Foto: divulgação.

Após o sucesso da reabertura no último verão de Guarapari, o Multiplace Mais, maior complexo de entretenimento do Espírito Santo, volta com programação especial no feriado de 12 de outubro, com a tradicional festa à fantasia “One Night in Hollywood”, que terá shows de Matheus Fernandes, Rooftime e Locos no palco principal.

Um dos principais nomes do forró atualmente, o cearense Matheus Fernandes desembarca no Mais pela primeira vez. O artista explora o tradicional gênero nordestino com sertanejo, batidas eletrônicas, axé e funk. Em seu mais recente projeto audiovisual, “MF em Sampa”, Matheus reúne parcerias com Léo Santana, Mc Daniel, Kevin O Chris, Rogerinho e Matheus e Kauan.

Rooftime será uma das atrações da festa. Foto: João Pedro Martins/divulgação.

O grupo de música eletrônica Rooftime também sobe ao palco no feriadão do Mais. Formado por Lisandro Carvalho e os irmãos Gabriel e Rodrigo Souza Pinto, o Rooftime já colaborou com o Vintage Culture e foi uma das atrações do Lollapalooza Brasil em 2023. O grupo conta com mais de 1,6 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Com agenda lotada, o trio Locos tem se destacado nas pistas do país com shows eletrizantes que misturam um pouco de tudo, desde sucessos nas plataformas de streamings e trends das redes sociais, a clássicos da música sertaneja. É inclusive nos rodeios que eles têm conquistado cada vez mais seguidores. São mais de 84 mil ouvintes mensais no Spotify e 4 milhões de players na faixa ‘Ameaça’, remix que une Paulo Pires, Mc Danny e Marcynho Sensação.

Evento terá concurso de fantasias. Foto: arquivo.

Segundo o Mais, além das apresentações musicais, o público vai aproveitar uma competição de fantasia, com direito a prêmios. Na praça de alimentação, drinks e pizzaria do Don Camaleone, Hamburgueria do Cavendish e Sushi Kokai continuam a parceria por mais um ano. O feriadão é uma prévia do verão de 2025.

Serviço

One Night in Hollywood – pré verão Multiplace Mais

Data: 12 de outubro

Atrações: Matheus Fernandes, Rooftime e Locos.

Local: Multiplace Mais – R. A, Lote 09 – Meaípe, Guarapari – ES

Hora: 22 horas – abertura do portão

Vendas: site Brasil Ticket

O local oferece acessibilidade com rampa, elevador, banheiros adaptados.

Classificação indicativa: acima de 16 anos pode entrar desacompanhado, portando documento de identidade original com foto. Igual ou superior a 14 anos, pode entrar acompanhado dos pais ou responsável legal maior de 18 anos, com autorização por escrito do genitor ou responsável legal. Modelo de autorização disponível em nosso site e manual do cliente.

www.multiplacemais.com.br

*Com informações da Assessoria de Comunicação.