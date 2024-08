Nova pesquisa eleitoral revela empate técnico de candidatos a prefeito em Guarapari

Imagem: arquivo.

De acordo com a nova pesquisa realizada pelo instituto Perfil/ES Hoje entre os dias 19 e 20 de agosto, e divulgada nesta sexta-feira (23), os candidatos Zé Preto (Progressistas) e Rodrigo Borges (Republicanos) estão tecnicamente empatados na preferência dos eleitores.

A pesquisa está registrada no TRE-ES sob o número ES-09708/2024, com um grau de confiança de 95% e margem de erro de 3,9% para mais ou para menos.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, onde os nomes dos candidatos não são apresentados, mais da metade dos eleitores entrevistados, 50,33%, afirmaram estar indecisos. Zé Preto (Progressistas) aparece com 22,5% das intenções de voto, seguido por Rodrigo Borges (Republicanos), com 17,67%.

Em seguida, aparecem o delegado Danilo Bahiense (PL) com 2,5%, Emanuel Vieira (União Brasil) com 1,33%, Artur Pereira (PRTB) com 0,33%, Amaral (Psol) com 0,17% e Oylas Pereira (PT) com 0,17%. Votos em branco e nulos somam 5% das respostas.

Pesquisa estimulada

Na pesquisa estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados, Zé Preto lidera com 32,17% das intenções de voto, seguido por Rodrigo Borges, com 30,67%, caracterizando um empate técnico devido à margem de erro.

O delegado Danilo Bahiense aparece com 5,17%, seguido por Emanuel Vieira (2%), Artur Pereira (1,17%), Oylas Pereira (0,83%) e Amaral (0,67%). Votos brancos e nulos chegam a 9,83%, enquanto 17,5% dos eleitores continuam indecisos.

*Com informações do ES Hoje.