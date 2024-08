Nova ponte em rodovia que liga Alfredo Chaves a Marechal Floriano será entregue até setembro

Foto: divulgação

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) divulgou que a nova ponte que vem sendo construída na Rodovia ES-146, que liga a BR-101 a BR-262 por Alfredo Chaves, será entregue até o final de setembro deste ano.

Ela terá uma extensão de 110 metros com via dupla, área de passeio com passagem para pedestres, além de uma rotatória para o acesso de veículos pesados.

Moradora do bairro Cachoeirinha, onde a obra é localizada, a aposentada Celita Lima, de 67 anos, disse que o investimento vai melhorar a vida dos moradores da região.

“É uma obra esperada por todos nós. Pelo que sabemos, vai até deixar a nossa cidade mais bonita. A antiga estrutura de concreto foi comprometida pelas enchentes de 2020”.

Segundo o superintendente executivo da Regional 1 do DER, Américo Luiz Pereira da Silva, o projeto foi elaborado pela Consultoria de Apoio a Coordenação de Projetos da SR-1.

O diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto, adiantou que a ponte terá uma extensão de 110 metros. “É mais um investimento em infraestrutura para o município de Alfredo Chaves, desta vez no valor de R$ 15 milhões”, disse Maretto.

Luiz Cesar comentou também que a restauração da ES-146, que liga o balneário de Ubu, em Anchieta, Alfredo Chaves e Marechal Floriano, começou no dia 1º de agosto e tem previsão de ser concluída em 2029.

De acordo com ele, a ordem de serviço foi dada dia 1º de abril, quando a empresa vencedora da licitação iniciou os serviços de conservação da rodovia com a limpeza, roçada, capina e tapa buracos. No dia 10 de julho, o IPHAN liberou totalmente a execução dos serviços, uma vez que existem sítios históricos nas proximidades da pista em Anchieta.

Ainda segundo o diretor-presidente do DER, a obra de reabilitação da rodovia ES-146 tem como referência principal a restauração do pavimento, dos dispositivos de drenagem superficial, além da implantação da sinalização horizontal e vertical para ampliar a segurança dos usuários. Também serão feitos alguns trechos em pavimentação intertravada, como no acesso à Capela de Santo Antônio e no trecho histórico de Araguaia.