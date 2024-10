Nova unidade do Castramóvel levará castração gratuita de cães e gatos a bairros de Guarapari

Foto: divulgação

Na última sexta-feira (04), Guarapari recebeu o primeiro Castramóvel do Espírito Santo. O equipamento, adquirido pela prefeitura, será usado para a castração de cães e gatos em diferentes bairros da cidade, visando promover o controle da população animal de rua e facilitar o acesso da população ao serviço gratuito.

A gerente de vigilância ambiental de Guarapari, Lorena Santos da Silva, falou sobre como os atendimentos deverão funcionar. “O objetivo é levar essa unidade móvel até os bairros para facilitar o acesso da população. A ideia é levar essa unidade, que tem a estrutura de uma clínica cirúrgica menor, e fazer essa castração no local”, destacou.

No entanto, a gerente ressaltou que o equipamento ainda não está pronto para operar. Segundo ela, ainda é necessária a compra de equipamentos. “O Castramóvel chegou somente com as mesas de preparação e a mesa cirúrgica com os armários. Agora, precisamos fazer a aquisição dos outros equipamentos. Posteriormente, vamos encaminhar para o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), para que ele autorize o funcionamento”, explicou ela.

A previsão para o início do serviço ainda não está definida. Lorena explicou que, antes de começar, há questões burocráticas a serem resolvidas. “Ainda não temos uma previsão de início, pois precisamos fazer toda a parte burocrática de emplacamento, seguro, a compra de equipamentos e encaminhamento do projeto para o Conselho. Só então vamos iniciar um projeto-piloto em um bairro e, depois, daremos continuidade em outros bairros”, destacou.