Novos vereadores e vice-prefeita eleita são recebidos na Câmara de Guarapari

Fotos: divulgação/CMG

A Câmara Municipal de Guarapari recebeu, nessa quinta-feira (10), cinco novos vereadores eleitos: Tainá Coutinho, Vinicius Lino, Felix Juliatti, Thiago Garrocho e Leandro Inácio. A vice-prefeita eleita, Tatiana Perim, também esteve presente. O ato marcou o início das atividades parlamentares após a eleição.

Durante a sessão, o presidente da Câmara, Wendel Lima, destacou a importância do momento para a cidade e o futuro do legislativo local. Ele enfatizou o papel de continuidade do trabalho e da construção de uma Guarapari cada vez melhor, independentemente de filiações partidárias.

Além da sessão solene, os vereadores eleitos já haviam realizado visitas à Câmara nos dias anteriores, onde puderam conhecer a estrutura, os servidores e o funcionamento da Casa de Leis. Em sua fala sobre a visita dos eleitos, Wendel Lima comentou:

“Receber os novos vereadores eleitos em nossa Câmara foi uma oportunidade de iniciar um diálogo importante para o futuro da nossa cidade. Eles puderam conhecer de perto as dependências, os servidores que fazem o legislativo funcionar, e também a rotina de trabalho que terão no próximo mandato. Acredito que essa aproximação antecipada é essencial para que, quando assumirem, possam exercer suas funções com ainda mais eficiência e conhecimento das demandas da Casa. Nosso objetivo é trabalhar de forma harmônica, sempre em prol dos cidadãos de Guarapari.”