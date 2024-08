OAB e Prefeitura de Guarapari fazem reunião sobre o estacionamento rotativo

Foto: arquivo

Na última quarta-feira (31), foi realizada na sede da Prefeitura Municipal de Guarapari, uma reunião entre a administração e a 4ª Subseção da OAB/ES, para tratar sobre o estacionamento rotativo.

O encontro teve como objetivo discutir as consequências e repercussões da rescisão do contrato de concessão com a empresa responsável pelo serviço. Durante a reunião, debateu-se a respeito de demandas emergentes, como a necessidade de restituição dos créditos adquiridos pelos usuários da empresa e a remoção dos parquímetros e da sinalização relacionada ao estacionamento rotativo.

O secretário de Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho, esclareceu que a secretaria aguardará os prazos legais do processo e tomará as medidas a respeito da sinalização.

Dr. Julio Cesar Carminati Simões, Dra. Mônica Goulart, Dr. Américo Mignone e Luiz Carlos Cardozo Filho. Foto: divulgação.

Estiveram presentes o Procurador-Geral, Dr. Américo Mignone; o Secretário de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho; a presidente da 4ª Subseção da OAB/ES, Dra. Mônica Goulart e o representante da Comissão Especial de Trânsito, Dr. Julio Cesar Carminati Simões.

O Dr. Américo Mignone destacou a importância da participação ativa da 4ª Subseção da OAB/ES em assuntos de interesse coletivo e reforçou a relevância do diálogo institucional entre a OAB e o poder público.

A presidente da 4ª Subseção, Dra. Mônica Goulart, ressaltou a importância da colaboração entre as organizações para o benefício da comunidade. “Buscamos priorizar o diálogo e unir forças com todas as instituições, especialmente o município, pelo interesse coletivo,” afirmou.

Insatisfação

Usuários do serviço de estacionamento rotativo em Guarapari comemoraram o fim da cobrança e manifestaram insatisfação com a qualidade do atendimento e a eficácia do sistema.

O motorista Odimar Anacleto destacou a dificuldade de encontrar os fiscais quando necessário. “Sempre que procurávamos um dos fiscais para fazer o pagamento ou tirar alguma dúvida, não encontrávamos nenhum. Era muita falta de informação para os usuários”, afirmou.

Lucas dos Santos, outro motorista que utilizava o serviço, questionou a necessidade da cobrança: “Nunca entendi o motivo de ter o estacionamento rotativo. No dia a dia, não via nenhuma vantagem ou necessidade da cobrança pelo serviço”.

Enquanto o processo de transição segue em andamento, os moradores esperam por uma solução para as questões do trânsito no município.