OAB Guarapari recebe palestrantes de todo o País no 1º Congresso Nacional de Direito do Consumidor e Imigratório

Fotos: Filipe Lopes

A sede da 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), em Guarapari, recebeu nessa quinta-feira (12) o 1º Congresso Nacional de Direito do Consumidor e Imigratório. O evento contou com palestras e participação de representantes da advocacia de todo o País, e foi uma oportunidade para agregar ainda mais conhecimento aos membros da instituição e estudantes de Direito.

“É uma honra poder trazer nomes de todo o Brasil para palestrarem em Guarapari, em um evento dessa magnitude. Nós abordamos temas de grande relevância, tanto do consumidor quanto imigratório. É muito importante que isso aconteça na nossa subseção”, ressaltou Alessandro Silva Leite Júnior, presidente da Comissão de Direito Imigratório da OAB-ES.

Mônica Goulart, presidente da 4ª Subseção da OAB-ES Alessandro Silva Leite Júnior, presidente da Comissão de Direito Imigratório da OAB-ES

A presidente da 4ª Subseção, Mônica Goulart, destacou que a realização do evento é uma demonstração da força da advocacia de Guarapari e que o congresso ocorre em meio à comemoração dos 34 anos do Código de Defesa do Consumidor.

“Agradecemos à OAB-ES e Nacional por trazerem esse evento e proporcionarem à advocacia da 4ª Subseção um Congresso tão importante. Para nós, é motivo de muito orgulho sediar um evento nacional pela primeira vez na história da nossa subseção. Isso demonstra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Para um auditório lotado, o Congresso debateu a correlação entre os direitos do consumidor e de imigrantes que muitas vezes passa despercebida pela sociedade, explicou o presidente da Comissão Nacional de Direito Imigratório da OAB, Floriano de Souza Teixeira Filho.

“Muita gente pode pensar que esses direitos não têm muito a ver, mas têm. Nós temos muitos imigrantes e refugiados que não têm acesso aos serviços básicos, que inclusive são de relação consumerista. O Brasil tem, hoje, mais de 2 milhões de pessoas entre refugiados e imigrantes. É muito importante legalizar a situação deles para que todos possam viver em harmonia.”

Durante o evento, também foram apresentados painéis de discussão sobre a situação atual do Direito do Consumidor e a “falácia da litigância predatória”, termo usado pelos advogados para classificar as acusações por um suposto alto número de processos relacionados ao Direito do Consumidor.

Floriano de Souza Teixeira Filho, presidente da Comissão Nacional de Direito Imigratório da OAB Tarciso Amorim, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-RJ e Mônica Goulart

“Estão tentando criminalizar a advocacia consumerista dizendo que quem tem muitas ações está cometendo litigância predatória, ajuizando muitas ações. Mas, os advogados e advogadas só fazem isso porque as lesões são em massa, e a advocacia tem que combater e buscar os direitos dos clientes”, afirmou Tarciso Amorim, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-RJ.

A importância de eventos na Subseção

A realização de um congresso nacional na sede da 4ª Subseção da OAB-ES, em Guarapari, é um importante feito para a advocacia local, avaliam os membros da instituição e uma forma de aproximar cada vez mais os acadêmicos da rotina do Direito.

“Realizar os eventos nas subseções tira o foco somente da capital. Fazer aqui estimula tanto o estudante da região, o advogado e a população a acompanharem os eventos que estão sendo promovidos, e isso engrandece tanto o cidadão quanto os advogados e a sociedade, de um modo geral”, disse o Diretor Tesoureiro da OAB-ES, Anderson Ferreira Félis.

Anderson Ferreira Félis, diretor tesoureiro da OAB-ES Amanda Gonzalez, presidente da Comissão OAB Jovem Gabriel Maimeri, advogado

Para a presidente da Comissão OAB Jovem da 4ª Subseção, Amanda Gonzalez, as dinâmicas abrem espaço para um acesso ao conhecimento gratuito para estudantes da área: “Todos os eventos que realizamos aqui são abertos aos estudantes. Isso é muito importante para que eles comecem a criar um vínculo com a nossa instituição. No passado, nós não tínhamos essa abertura. Hoje, com a atual gestão, nós mantemos um espaço aberto para todos que quiserem participar”.

A fala é endossada pelo advogado Gabriel Maimeri, que classificou como muito importante possibilitar um congresso nacional na sede da 4ª Subseção. “A OAB não só desempenha um papel para o advogado, como também tem uma função social, e garante à sociedade uma maior interação sobre assuntos de relevância”, concluiu.