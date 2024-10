Obra de macrodrenagem na Praia do Morro será concluída até o final do ano, afirma prefeitura

Foto: arquivo Folha

A obra de macrodrenagem na Praia do Morro, em Guarapari, inicialmente prevista para ser concluída em outubro, deverá continuar até o final do ano, segundo comunicado divulgado pela prefeitura na tarde de ontem (18). A administração municipal informou que as intervenções estão em fase final e garantiu a conclusão das obras ainda em 2024.

O comunicado destacou que a prefeitura, em parceria com a Cesan, identificou ligações irregulares de esgoto na rede. “O município, juntamente com a Cesan, já identificou as ligações irregulares e realizará todas as intervenções necessárias para coibir os lançamentos indevidos na Praia da Cerca”, afirmou a nota.

A Cesan também se pronunciou sobre a situação, confirmando que a rede de esgoto da Praia do Morro está operando normalmente e que o problema das águas escuras na Praia da Cerca está relacionado à galeria pluvial, de responsabilidade da administração municipal. “O esgoto contido nessa galeria é fruto de ligações irregulares que devem ser tratadas pelo órgão fiscalizador”, declarou a companhia.

A obra, que visa solucionar os problemas de drenagem na Praia do Morro, tem gerado preocupação entre os moradores da região. Desde o mês passado, diversas reclamações surgiram sobre os impactos ambientais na Praia da Cerca, para onde as águas estão sendo direcionadas através da rede de drenagem. Moradores relatam que, após chuvas, a praia amanhece com a água escura e mau cheiro.

Fotos: enviadas por leitor

“Agora, a Praia da Cerca, que nunca havia visto esgoto, amanhece com a água preta após a chuva. A única mudança foi que tiraram da Praia do Morro, com 3 km de extensão, e jogaram na Praia da Cerca, com cerca de 200 metros”, reclamou um dos moradores.