Obra de restauração da ES-146 tem previsão de início neste mês

Foto: HM Comunicação

Uma importante rodovia que liga o balneário de Ubu, em Anchieta, Alfredo Chaves e Marechal Floriano passará por restauração. A ES-146, que liga a BR-262 até a BR-101, ganhará intervenções e os serviços começam no mês de agosto deste ano e têm previsão de serem concluídos em 2029.

De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a ordem de serviço foi dada dia 1º de abril, quando a empresa vencedora da licitação iniciou os serviços de conservação da rodovia com a limpeza, roçada, capina e tapa buracos. Na quarta-feira (10), o IPHAN liberou totalmente a execução dos serviços, uma vez que existem sítios históricos nas proximidades da pista em Anchieta.

Ainda segundo o DER, a obra de reabilitação da Rodovia ES-146 tem como referência principal a restauração do pavimento, dos dispositivos de drenagem superficial, além da implantação da sinalização horizontal e vertical para ampliar a segurança dos usuários. Também serão feitos alguns trechos em pavimentação intertravada, como no acesso à Capela de Santo Antônio e no trecho histórico de Araguaia.

Não bastasse isso, serão implantados baias e abrigos em pontos de ônibus, calçadas em alguns trechos, limpa-rodas, além da recuperação de pontes, sarjetas e construção de cercas em alguns trechos.

O diretor-geral do DER-ES reforçou que a obra trará impactos positivos na economia local.

“Além do desenvolvimento da agricultura, pecuária e agroturismo, essa obra vai fortalecer também o âmbito social, econômico e cultural, possibilitando a implementação de novas políticas públicas e investimentos privados nos municípios impactados diretamente pela obra. Fizemos uma captação de recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento”, destacou José Eustáquio de Freitas.

Os trechos contemplados são o entroncamento da ES‐146 com a BR‐262, no Posto do Café (trecho conhecido como Rodovia Francisco Stockl), percorrendo 43,39 quilômetros até o entroncamento com a BR‐101, passando por Alfredo Chaves; e o início da interseção das rodovias ES‐146 com a BR‐101, percorrendo 18 quilômetros até o trevo de Ubú, em Anchieta. No total, serão mais de 61 quilômetros recuperados e mais de R$ 94 milhões em investimentos.

A obra

Empresa contratada: LCM Construção e Comércio S/A

Valor: R$ 94.449.655,51.

Prazo de execução: 60 meses

Previsão de término: março/2029

Etapas de execução

– Implantação do canteiro de obras e ações sociais e ambientais junto às comunidades lindeiras;

– Início dos serviços de conservação da rodoviária por desempenho, que compreende os serviços corretivos rotineiros, e ocorrerá por km de rodovia pavimentada, com quantitativos baseados em estado atual da malha, além de dados de campo cadastrados e especificações técnicas vigentes.

Importantes intervenções

– Restauração do pavimento, dos dispositivos de drenagem superficial e implantação da sinalização horizontal e vertical para ampliar a segurança;

– Construção de acesso à capela de Santo Antônio em pavimento intertravado;

– No trecho histórico de Araguaya será implantado pavimento intertravado;

– Implantação de baias e abrigos em pontos de ônibus, calçadas em alguns trechos, limpa rodas, recuperação de pontes, sarjetas e construção de cercas em alguns trechos.

*Texto: Clóvis Rangel.