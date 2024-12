Obras de restauração do Radium Hotel, em Guarapari, devem ser iniciadas em janeiro

Fotos: arquivo Folha

As aguardadas obras de restauração do Radium Hotel, um dos patrimônios históricos de Guarapari, têm previsão de início em janeiro de 2025. O projeto, que está atualmente em fase de chamamento público, contará com um investimento superior a R$ 23,7 milhões, segundo informações do Gerente de Arquitetura e Engenharia da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Thiago Raposo Vieira.

“Nossa previsão é iniciar a obra em janeiro. O cronograma prevê a execução em 14 meses, então vamos dar início em janeiro de 2025 e finalizar em meados de março de 2026”, afirmou Vieira.

Um espaço dedicado ao turismo

A restauração do Radium Hotel irá adaptar os ambientes internos para novas funcionalidades, e o local passará a oferecer cursos técnicos e profissionalizantes. “Guarapari é uma potência na economia do Estado, que se torna ainda maior nas férias, quando recebe um grande número de turistas. Para atendê-los bem, é importante qualificar e profissionalizar a população”, destacou Vieira.

O espaço, que conta com um terreno de aproximadamente 8.796 m² e 2.200 m² de edificação, será transformado no primeiro Centro de Inovação para o Turismo no Espírito Santo, a ser gerido em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-ES).

“O Radium Hotel será restaurado e os ambientes internos terão novas funcionalidades, porém obedecendo todas as características arquitetônicas originais”, destacou o gerente. O projeto de restauração prevê a criação de áreas como recepção, museu, auditório, biblioteca e cafés, além de intervenções no entorno do terreno.

Para Vieira, a iniciativa representa um marco para a cidade e o Estado: “Tenho certeza de que essa obra irá somar muito, tanto para Guarapari, quanto para o Estado do Espírito Santo. Na cidade, a população e os investidores serão ainda mais beneficiados por estarem próximos”, concluiu.