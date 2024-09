Onda de calor: Espírito Santo inicia setembro com tempo seco e altas temperaturas

Foto: reprodução

Setembro começou com a expectativa de mudanças no clima em várias partes do Brasil, incluindo o Espírito Santo, onde uma nova massa de ar quente e seco já está fazendo efeito. Nos primeiros dias do mês, o tempo aberto e a ausência de chuvas devem predominar em todo o estado.

Para esta segunda-feira (02), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que o tempo continuará aberto em todo o estado, sem previsão de chuva. Na Grande Vitória, poucas nuvens serão vistas no céu, e os ventos moderados no litoral devem manter as condições de tempo seco. As temperaturas variam entre 16 °C e 33 °C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os níveis de umidade podem ficar abaixo de 30% no oeste do Espírito Santo. Nas regiões Sul, Serrana e Noroeste, a situação é ainda mais crítica, com a umidade relativa do ar podendo cair para menos de 20%. Segundo o órgão, há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Imagem: reprodução/Climatempo

O Instituto Climatempo, por sua vez, reforça a previsão de que uma nova massa de ar quente e seco se estabeleça sobre o Brasil ao longo de setembro. Segundo o instituto, essa nova onda de calor pode ser ainda mais intensa do que as registradas nos primeiros meses de 2024, em termos de duração e de elevação das temperaturas.