‘Onde há rede, há renda’: rendeiras de bilro de Meaípe protagonizam documentário de estudantes de Guarapari

Estudantes da 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Dr. Silva Mello, Escola do Futuro em Guarapari, desenvolveram o documentário “Onde Há Rede, Há Renda”. O projeto, orientado pelo professor Lucas Mozer, investigou a relação entre o design e a utilização de recursos naturais na prática artística, com um foco especial na tradição das rendeiras de bilro de Meaípe, comunidade local do município de Guarapari.

O documentário, produzido na primeira quinzena de agosto, teve como principal objetivo explorar a interdependência entre o design e a natureza, promovendo também o desenvolvimento de habilidades interpessoais dos alunos. Ao entrevistar as rendeiras, os estudantes foram incentivados a compreender profundamente o contexto cultural e ambiental no qual a renda de bilro está inserida. A experiência proporcionou uma visão ampliada do design, não apenas como uma prática estética, mas como uma atividade intrinsecamente ligada ao conhecimento local e à sustentabilidade.

Foto: divulgação/Sedu

Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos descobriram que a prática artesanal está profundamente conectada ao ecossistema local, especialmente à Mata Atlântica, restinga e manguezal, de onde são obtidos materiais essenciais, como coquinhos de emburi, madeira de camará e folhas de bananeira para a confecção dos bilros. Essa interdependência revela uma rica conexão entre cultura, ecossistema e sustentabilidade, ampliando a compreensão do design como uma prática enraizada no conhecimento das comunidades locais e na realidade dos usuários.

A atividade também permitiu aos alunos adquirirem experiência prática na operação de equipamentos audiovisuais e aprimorarem as habilidades de comunicação ao conduzir entrevistas. Além disso, ampliou o conhecimento sobre a cultura local, especialmente no que diz respeito à renda de bilro. Por meio de técnicas de pesquisa de campo e entrevistas, os estudantes puderam mergulhar na realidade das rendeiras, entendendo não apenas os aspectos técnicos do design vernacular, mas também o impacto cultural e social dessa prática artesanal, algo essencial no contexto do design social, onde a criação de soluções deve ser relevante para a comunidade.

Para o professor de Design Lucas Mozer Braga, o projeto proporcionou aos alunos não apenas a aplicação de suas habilidades técnicas em um contexto real, mas também uma compreensão mais profunda do design como ferramenta de conexão cultural. Ele ressaltou que o contato com as rendeiras foi fundamental para que os educandos percebessem o valor do design vernacular e a riqueza das tradições locais.

O estudante Evilasio Rodrigues descreveu a experiência como enriquecedora, destacando a oportunidade de trabalhar diretamente com a comunidade e aprender mais sobre a cultura da renda de bilro. Ele mencionou que operar os equipamentos e realizar as entrevistas proporcionou uma visão prática de como o design pode influenciar e ser influenciado pela cultura.

Guilherme Trabach, aluno que também participou da iniciativa, destacou que a gravação do documentário os desafiou a lidar com situações reais e a entender o design de maneira mais profunda, conectando o que aprenderam em sala de aula com o mundo ao seu redor.

*Com informações da Secretaria de Educação do Espírito Santo.