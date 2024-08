Parque Paulo César Vinha ganha equipamentos de monitoramento e proteção ambiental

Fotos: divulgação/MPES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Guarapari, realizou, na última quinta-feira (15), a solenidade de entrega de equipamentos de monitoramento e preservação de incêndios ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). O evento aconteceu na sede do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, onde serão utilizados os equipamentos.

Estiveram presentes na solenidade a Secretária-Geral do MPES, Promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei; o 2º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Civil de Guarapari, Otávio Guimarães de Freitas Gazir; o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Espírito Santo (MPF-ES), Carlos Vinicius Soares Cabeleira; o Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni; o Diretor-Presidente do IEMA, Mario Louzada; o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, Cel Alexandre dos Santos Cerqueira; e o Secretário Adjunto Municipal de Meio Ambiente, Murilo Tardin.

Em discurso no evento, a Secretária-Geral Inês Thomé ressaltou a importante atuação do IEMA como órgão fiscalizador e salientou a atuação do MPES na defesa do meio ambiente. “O objetivo desse evento é reafirmar a defesa do meio ambiente pelo MPES e formalizar essa importante contribuição para a implementação do Projeto ‘Monitoramento com Inteligência Artificial’. Contem sempre com MPES em prol de um meio ambiente preservado para as presentes e futuras gerações”, ressaltou.

A entrega dos equipamentos foi intermediada pelo MPES a partir de Termos de Ajustamento de Condutas (TACs) pela Promotoria de Justiça Cível de Guarapari.

Titular da Promotoria de Justiça Cível de Guarapari e responsável pela assinatura dos TACs, o 2º Promotor de Justiça Otávio Guimarães de Freitas Gazir explicou que o sistema de monitoramento é fruto de recursos obtidos com TACs relacionados à operação de casas de show e à regularização fundiária.

“O Ministério Público pretende manter aberta essa possibilidade de resolução consensual que conduza à valorização econômica e ambiental da região, tornando-a modelo para outras áreas de interesse ambiental do Estado”, destacou. “Manifesto gratidão às pessoas e aos órgãos que permitiram este primeiro e importante passo na modificação de cultura que permita conciliar os relevantes valores ambiental e econômico”, acrescentou Otávio Gazir.

*Com informações do Ministério Público do Espírito Santo.