Guarapari: Parque Terra dos Dinos vai ocupar área de mais de 50 mil m² em Buenos Aires

Um dos maiores parques temáticos de dinossauros do mundo se prepara para desembarcar em Guarapari no ano que vem. O Terra dos Dinos, do empresário carioca Márcio Clare, confirmou que já iniciou o planejamento e licenciamento para ocupar uma área de 50 a 80 mil metros quadrados em Buenos Aires, região de montanhas da cidade.

Criado em 2022, o Terra dos Dinos teve sua primeira unidade inaugurada no município de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Segundo Márcio, a ideia de trazer o parque para o município capixaba é fruto de uma sociedade com o também empresário Maely Coelho.

“Ele ficou encantado e disse que queria muito um parque em Guarapari, mais precisamente em Buenos Aires. Fechamos essa parceria e nasceu a ideia de não só ter uma extensão do Terra dos Dinos, como outros parques pelo Brasil”, afirmou Márcio.

O lançamento oficial do empreendimento está sendo preparado, mas o empresário adiantou que todo o conceito da arquitetura, roteiro e atrações da unidade capixaba já estão concluídos. O investimento deve chegar a R$ 25 milhões e a previsão é que fique pronto em sete meses.

Investidor em diversas outras áreas, Márcio Clare foi levado ao mundo dos parques temáticos após uma conversa com o prefeito de Miguel Pereira, que queria montar uma atração do tipo na cidade, localizada no interior do Estado fluminense.

Márcio ouviu a proposta do político, mas não se convenceu de início, até que o colega lhe disse a seguinte frase: “Dinossauro não prescreve!”. Na época, o mundo ainda atravessava a pandemia, o que levou o empresário a pensar em algo mais voltado à natureza.

“As pessoas estavam presas dentro de casa e a primeira coisa que elas iriam fazer era tentar uma conexão com a natureza, sair de shopping e entretenimento fechado. Então, montamos esse parque, em uma parceria com a prefeitura de Miguel Pereira”, relembrou. Para transformar o sonho em realidade, Márcio Clare recrutou ex-diretores da TV Globo para desenvolver toda a narrativa do parque.

A empreitada deu certo e o Terra dos Dinos, atualmente, ocupa um espaço de 50 mil metros quadrados em Miguel Pereira com mais de 40 modelos de dinossauros em escala real e conta com tirolesa, gruta e trilha suspensa. Desde sua inauguração, o local já recebeu mais de 350 mil visitantes.

O empresário ainda garantiu o comprometimento com a preservação ambiental, já que o parque precisa da área verde para compor o próprio cenário. “Eu não preciso derrubar árvores para colocar os dinossauros, eu coloco os dinossauros no meio das árvores. Quando desenhamos uma trilha, pensamos no menor impacto ambiental possível.”