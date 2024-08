Partidos oficializam candidatos à prefeitura de Guarapari durante convenções

À medida que as eleições municipais se aproximam, os partidos políticos de Guarapari se preparam para a disputa pela prefeitura. Nos últimos dias, os partidos Progressistas, Republicanos e União Brasil realizaram convenções para oficializar seus candidatos ao cargo.

Partido Progressistas (PP)

Nesta segunda-feira (29), o Progressistas confirmou a candidatura do deputado Zé Preto a prefeito de Guarapari, tendo Gedson Merízio (Podemos) como pré-candidato a vice-prefeito. A coligação contará com PSD, PRD e DC, além do PSB, após a desistência do ex-deputado estadual Ted Conti (PSB) de participar da corrida.

Foto: divulgação

Os deputados federais Da Vitória (PP) e Gilson Daniel (Podemos) marcaram presença no evento. Entre os participantes, estavam também o deputado estadual Tyago Hoffmann e a deputada Janete de Sá, ambos do PSB.

Em um dos trechos do seu discurso, Zé Preto lembrou da trajetória e reforçou a importância do diálogo e da transparência, além da aproximação com o governo federal, estadual, a iniciativa privada e o povo. Ele afirmou que fará uma gestão voltada para o desenvolvimento econômico, social, da inclusão e da promoção de saúde e educação na cidade.

“Nossa campanha é para tirar do papel a Guarapari que sempre sonhamos viver, é libertar nosso povo porque temos potencial para ser protagonista da Grande Vitória e referência nacional”, disse Zé Preto.

Gedson Merízio, que deixou a pré-candidatura a prefeito para concorrer como vice, reforçou o compromisso com a união. “Estou motivado, por essa liderança da nossa cidade, que é o Zé Preto, para contribuir na transformação que Guarapari merece e necessita passar”, afirmou.

Partido Republicanos

No domingo (28), o Republicanos oficializou a candidatura de Rodrigo Borges à prefeitura de Guarapari. A chapa terá Tatiana Perim como vice. Estiveram presentes no evento os deputados federais Amaro Neto e Messias Donato (Republicanos).

Foto: divulgação

Integrante da família Borges, tradicional na política capixaba e de Guarapari, ele é filho do ex-vereador de Vitória Huguinho Borges. Também é sobrinho e neto dos ex-prefeitos da cidade, Paulo Borges e Hugo Borges, respectivamente.

Durante seu discurso na convenção, Rodrigo Borges destacou o turismo como uma área crucial para o desenvolvimento econômico do município. “Precisamos melhorar muito no turismo, pois é o nosso maior potencial. Precisamos diversificar a economia e atrair oportunidades para o nosso povo,” disse o candidato.

Borges enfatizou a importância da valorização da história e da cultura do município. “Guarapari precisa de um prefeito que ame o seu povo. Que entenda de onde Guarapari veio e para onde quer ir. Respeitando a cultura do nosso povo, além dos outros que vieram para cá e adotaram a cidade,” afirmou.

União Brasil

No último sábado (27), o União Brasil confirmou a candidatura de Emanuel Vieira à prefeitura durante a convenção do partido. Tamili Mardegan (PSDB) foi confirmada como vice da chapa. A coligação contará com a federação formada por PSDB e Cidadania. O evento contou com a presença do atual prefeito, Edson Magalhães (PSDB).

Foto: divulgação

Emanuel Vieira é ex-secretário de Obras da cidade e possui o apoio do atual prefeito. Com uma campanha focada na continuidade do trabalho realizado por Edson Magalhães, Vieira afirmou: “Queremos manter Guarapari no trilho do desenvolvimento, tornando a cidade atrativa para o investimento privado. Manter a cidade organizada e implementar melhorias nas áreas de indústria e comércio para ampliar a oferta de empregos.”

Entre os planos para o município, Vieira destacou a saúde, infraestrutura e o turismo. Ele enfatizou a importância dos investimentos para melhorias e crescimento da cidade. “Pretendemos manter o sistema de limpeza e iluminação pública, criar um calendário de eventos para melhorar o turismo e continuar investindo no turismo rural, que está em crescimento no município”, afirmou.