Pesquisa eleitoral aponta Léo Português na liderança da disputa pela prefeitura de Anchieta

Segundo a nova pesquisa eleitoral realizada em Anchieta pela Directa Consultoria e Publicidade Ltda., em parceria com o Jornal Opinião ES, Léo Português (PSB) lidera a disputa pela prefeitura. O levantamento registrado sob o número ES-08124/2024 entrevistou 378 eleitores entre os dias 21 e 22 de agosto, e possui uma margem de erro de 5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Foto: divulgação

Respostas espontâneas

Na intenção de voto espontânea, Léo Português foi citado por 20,37% dos entrevistados, seguido por Marquinhos Assad (Podemos), que obteve 16,93%. Luiz do Esporte (PL) recebeu 4,23% das menções, enquanto Fabrício Petri (PSB) e Renato Lorencini (União Brasil) foram citados por 0,53% dos eleitores. No entanto, a maioria, 57,41%, não soube ou preferiu não responder.

Pesquisa estimulada

No cenário estimulado, Léo Português continuou na liderança com 38,31% das intenções de voto. Marquinhos Assad aparece em segundo lugar, com 28,87%, e Luiz do Esporte ocupa a terceira posição, com 9,28%. Os votos em branco e nulos somaram 4,90%, enquanto os indecisos representaram 10,66%. Além disso, 7,99% dos eleitores rejeitaram todos os candidatos.

Comparando os números com uma pesquisa anterior, registrada sob o número ES-03821/2024 e realizada nos dias 1 e 2 de abril, Léo Português mostrou um crescimento de 11 pontos percentuais, passando de 27,2% para 38,31%.

Índice de rejeição

No quesito rejeição, Assad aparece em primeiro lugar com 24,23%, seguido de Léo Português, que registra 20,62%, e Luiz do Esporte, com 10,57%. Os eleitores que não rejeitam nenhum dos candidatos somam 26,80%, enquanto 5,67% rejeitam todos. Além disso, 12,11% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Outro ponto revelado pela pesquisa é a consolidação das intenções de voto. De acordo com o levantamento, 62,63% dos eleitores já decidiram em quem votar para prefeito. No entanto, 29,38% ainda pode mudar de opinião até o dia da eleição, e 7,99% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

*Com informações do Jornal Opinião ES.