Pesquisa Futura mostra Zé Preto à frente na disputa em Guarapari

Foto: Lucas S. Costa/Ales

No cenário eleitoral de Guarapari, a nova pesquisa Futura aponta Zé Preto (PP) na liderança da disputa pela prefeitura, estando tecnicamente empatado com Rodrigo Borges (Republicanos) na margem de erro. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (28) pelo portal Folha Vitória. A pesquisa ouviu 400 eleitores entre os dias 20 e 27 de agosto.

Cenário estimulado

Na pesquisa estimulada, Zé Preto mantém a liderança com 34,9% das intenções de voto, enquanto Rodrigo Borges aparece com 30,8%, configurando um empate técnico devido à margem de erro de 4,9 pontos percentuais. Danilo Bahiense (PL) ocupa o terceiro lugar com 7,2%, seguido por Emanuel Vieira (União Brasil) com 3,2%. Oylas Pereira (PT) registra 1%, Artur Pereira (PRTB) 0,7% e Amaral (PSOL) 0,6%. Votos brancos e nulos somam 5%, e os indecisos são 16,6%.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, o deputado estadual Zé Preto lidera com 24,5%, seguido de perto por Rodrigo Borges, que alcança 23,9%. O deputado Danilo Bahiense aparece com 3,5%, enquanto Emanuel Vieira registra 2,3%. Oylas Pereira pontua com 0,6%, Artur Pereira com 0,2% e Amaral com 0,1%.

Outros candidatos são mencionados por 3,2% dos entrevistados. 36,6% dos eleitores estão indecisos e 5,2% declararam voto em branco ou nulo.

Rejeição

Com base na lista oficial de candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, os eleitores de Guarapari indicaram em quem não votariam de forma alguma.

Zé Preto é o candidato com maior rejeição, alcançando 27,8%, seguido por Rodrigo Borges com 21,3%. Danilo Bahiense é rejeitado por 19% dos eleitores, Emanuel Vieira por 16,1%, Amaral por 13,2%, Oylas Pereira por 12,2% e Artur Pereira por 11,4%. Eleitores que não rejeitam nenhum candidato representam 13,7%, enquanto 7,1% rejeitam todos os candidatos. Além disso, 12,6% não souberam ou não quiseram opinar.

Prioridades

Os eleitores foram questionados sobre as principais prioridades que o próximo prefeito de Guarapari deveria focar, podendo escolher mais de uma opção. A saúde foi apontada como prioridade por 62,5% dos entrevistados, seguida pela educação, escolhida por 25,1%.

A segurança pública foi citada por 9,5%, e a pavimentação das ruas por 9,2%. A infraestrutura foi destacada por 6%, incentivo ao turismo por 5,9%, e saneamento básico por 5,3%.

Outros temas mencionados incluem a construção de um posto de saúde (4,5%), transporte coletivo (3,7%), criação de empregos (2,7%), mais médicos (2,2%), combate à corrupção (1,8%), melhorias no trânsito (1,5%) e assistência social (0,9%). Apoio aos bairros carentes (0,9%), coleta de lixo (0,6%), melhorias em postos de saúde (0,5%) e construção de creches (0,5%) também foram citados.

Por fim, mobilidade urbana foi prioridade para 0,4%, meio ambiente para 0,2%, melhora na administração pública para 0,2%, diminuição do desemprego para 0,1% e a promoção de festas para 0,1%. Além disso, 22% mencionaram outras prioridades não listadas, e 3,2% não souberam ou não responderam.

Avaliação dos serviços oferecidos pela prefeitura

Os moradores de Guarapari também avaliaram os serviços oferecidos pela prefeitura. O serviço de água e esgoto foi considerado ótimo ou bom por 31,8%, regular por 30,7% e ruim ou péssimo por 34,5%. A educação foi avaliada como boa ou ótima por 34,8%, regular por 44,8% e ruim ou péssima por 16,7%.

A saúde recebeu a pior avaliação, com apenas 6,3% dos entrevistados classificando-a como ótima ou boa, 24,8% como regular e 68,2% como ruim ou péssima. Em relação à segurança pública, 34,4% consideraram o serviço bom ou ótimo, 44,7% regular e 19,1% ruim ou péssimo. O transporte público foi visto como ótimo ou bom por 11,6% dos entrevistados, regular por 26,9% e ruim ou péssimo por 50%.

Serviços usados pelos moradores

Outro ponto abordado na pesquisa foi a utilização dos serviços públicos pelos moradores de Guarapari. Os serviços de saúde foram os mais utilizados, mencionados por 53,1% dos entrevistados, seguidos pelo transporte público com 50,4%. O saneamento básico foi citado por 44,7%, a segurança por 42,2% e a educação por 34,1%.

Entre os eleitores, 5,3% não souberam responder, e 4,2% afirmaram não utilizar serviços públicos.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 27 de agosto de 2024, com 400 entrevistas telefônicas assistidas por computador, envolvendo eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais, com um nível de confiabilidade de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número ES-01548/2024.

*Com informações do Folha Vitória.