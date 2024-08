PM encontra pés de maconha durante ocorrência para apagar incêndio em Guarapari

Foto: divulgação/Polícia Militar

O 10º Batalhão de Polícia Militar encontrou 13 pés de maconha em um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari, nessa segunda-feira (26). A apreensão ocorreu em meio a uma ação do Corpo de Bombeiros que tentava cessar um incêndio no local.

De acordo com a PM, os moradores não permitiram a entrada dos bombeiros para apagar as chamas. Os militares, então, entraram à força no apartamento, onde estavam duas pessoas.

Após o Corpo de Bombeiros controlar o fogo, uma vistoria da PM localizou, dentro de uma geladeira, além dos 13 pés de maconha, uma bucha, um pote e um pedaço de cerca de 40g da droga. Um homem de 37 anos foi conduzido para a delegacia.

Mais apreensões

No Centro, próximo ao Canal, um menor de 17 anos foi flagrado com crack, cocaína e maconha, além de R$ 420 em espécie. Por volta das 20h, um outro menor, dessa vez de 15 anos, foi apreendido em uma ação no bairro Praia do Morro. Ele estava comercializando drogas no local; com ele, foram encontradas 40 buchas de maconha, um pino de cocaína e dinheiro.

Todos os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.