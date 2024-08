Polícia desmonta laboratório de cocaína e prende sete suspeitos em Guarapari

Fotos: divulgação/PCES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), desmantelou um grande laboratório de cocaína em Guarapari e prendeu sete suspeitos na última quarta-feira (14). A operação foi resultado de 15 dias de investigações que identificaram um grupo de Cariacica utilizando uma casa no bairro Recanto da Sereia para o preparo e embalagem da droga.

No local, foram apreendidos mais de 150 quilos de cocaína, além de uma arma, equipamentos para a produção das drogas e diversos materiais ilícitos. Durante uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (16), o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, explicou que o grupo usou diversos artifícios para evitar a detecção.

“Colocaram panos nas janelas e chegaram a ficar cinco dias nessa residência trabalhando dia e noite”, revelou Otoni. De acordo com o delegado, grupos como esse têm utilizado a estratégia de sair dos seus territórios, alugando residências e montando laboratórios em outros locais, para não levantar suspeitas.

Segundo as investigações, o grupo tinha a intenção de comercializar 150 mil pinos de cocaína nos próximos dias. Na casa, a polícia apreendeu 70 mil pinos embalados, mas os suspeitos tinham material suficiente para a produção de mais 100 mil. No total, estima-se que o valor das drogas apreendidas chegue a R$ 2 milhões.

A operação contou com o uso de drones, que foram cruciais tanto na vigilância quanto no momento das prisões. “Eles mantinham olheiros e perceberam a aproximação policial. Tentaram fugir, mas tivemos apoio aéreo, fizemos o cerco e conseguimos realizar a prisão dos sete”, contou o delegado.

As investigações revelaram que as drogas pertenciam a um líder do tráfico de Cariacica que, mesmo estando preso, continuava a comandar as operações criminosas. O grupo preso teria ligação com a facção PCV, que atua na Grande Vitória. Os entorpecentes seriam distribuídos em eventos e bairros de Cariacica.

Suspeitos detidos

Fabrício Freire de Oliveira, 26 anos – histórico por tráfico de drogas e homicídios, foragido do Complexo de Xuri desde 02/04/2024.

João Victor Oliveira Souza, 21 anos – histórico por tráfico de drogas, foragido do sistema prisional desde 02/01/2024.

Jhonathan Vitti Souza, 19 anos – histórico por tráfico de drogas.

Richard Nascimento Teixeira, 28 anos – histórico por tráfico de drogas.

Brainer Alves Soares, 25 anos.

Cassio Roberto Martins da Silva, 41 anos.

Fabrício Cesário, 39 anos.

A polícia informou que outros três indivíduos permanecem foragidos e o caso segue sob investigação.