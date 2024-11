Polícia investiga caso de homem encontrado ferido em prédio na Praia do Morro

Foto: divulgação

Na manhã de segunda-feira (18), policiais militares foram acionados na Praia do Morro após relatos de que uma pessoa ferida tentava abrir a porta de um apartamento. No local, a equipe da Polícia Militar encontrou um homem de 35 anos no corredor do prédio, com um corte na região abdominal.

De acordo com informações da PM, populares relataram que o homem estaria ficando em outro apartamento, distante de onde ele foi achado ferido. Apesar de ter sido encontrado no 9º andar do prédio, a vítima contou se lembrar de que estava em um apartamento no 1º andar com uma mulher de 26 anos e com a ex-namorada, de 31 anos. No entanto, o homem não soube explicar o que aconteceu e como ele ficou ferido.

Ao inspecionar o andar indicado, os militares encontraram a porta do imóvel aberta, marcas de sangue no corredor e nos cômodos, e o espaço revirado. Durante a busca no apartamento, a mulher de 26 anos foi localizada desacordada no quarto. Após diversas tentativas, ela acordou e disse não se lembrar do ocorrido, negando ter convidado alguém para sua casa.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e o órgão reforça a importância do compartilhamento de informações por meio do Disque-denúncia (181).