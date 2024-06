PP lança pré-candidatura de Zé Preto à Prefeitura de Guarapari nesta quinta (27)

Foto: Lucas S. Costa/Ales

O deputado estadual Zé Preto lança, nesta quinta-feira (27), a pré-candidatura à Prefeitura de Guarapari pelo partido Progressistas (PP). O evento acontece às 19h no auditório do Sesc. Segundo o parlamentar, o foco de sua campanha será apresentar um projeto baseado no diálogo e na saúde pública. Em comunicado enviado à imprensa, o deputado diz esperar agregar apoios para formar uma candidatura forte na cidade.

“Trabalhamos uma ampla composição e vamos continuar a dialogar com todos para chegar nas convenções com o melhor projeto, com as melhores pessoas e a população participando conosco de todo o trabalho.”

Entre os objetivos da campanha está trazer apoios das bancadas estadual e federal para garantir avanços necessários para o município. O Progressistas, partido de Zé Preto, é presidido no Estado pelo deputado federal Da Vitória. O nome do também deputado federal Evair de Melo é citado como uma das lideranças que podem dar suporte ao projeto.