Praças Trajano Lino e dos Golfinhos serão revitalizadas com novas estruturas em Guarapari

Nesta quinta-feira (05), às 17h30, a Prefeitura de Guarapari realizará a cerimônia de ordem de serviço para a revitalização de duas praças na cidade. Durante o evento, o prefeito Edson Magalhães autorizará as obras nas praças João Marques Pereira (Praça dos Golfinhos), em Muquiçaba, e da Praça Trajano Lino Gonçalves (antiga feira hippie), no Centro. O evento acontecerá na Praça dos Golfinhos e será aberto ao público.

A Praça dos Golfinhos ganhará novas estruturas. Fotos: divulgação

Segundo a prefeitura, a Praça João Marques Pereira ganhará novas estruturas, com playground, pergolado, paisagismo, mobiliário urbano e nova iluminação, visando oferecer mais opções de convivência e lazer para os moradores e turistas da região.

No Centro, a Praça Trajano Lino Gonçalves ganhará um palco elevado para apresentações culturais, área com pergolado, mobiliário urbano e um banheiro subterrâneo. Além disso, a prefeitura informou que a nova feira hippie será instalada no local, proporcionando melhores condições de trabalho para os artesãos e aprimorando a qualidade de vida da população.

Serviço:

Assinatura de ordem de serviço para construção da Praça João Marques Pereira e da Praça Trajano Lino Gonçalves.

Dia: 05/09 (quinta-feira)

Horário: 17h30

Local: Praça dos Golfinhos – Rua Aristides Caramuru, 711, Muquiçaba

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.