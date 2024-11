Pré-Réveillon do P12 Guarapari terá Wesley Safadão e Natanzinho Lima; saiba detalhes

Wesley Safadão será uma das atrações do verão de Guarapari. Foto: reprodução/Instagram.

Wesley Safadão e Natanzinho Lima serão as atrações do Pré-Réveillon do P12 Guarapari, no dia 30 de dezembro. O evento acontece em um dos maiores espaços de entretenimento do Espírito Santo, consolidando o clima festivo da temporada de verão.

A festa será realizada na segunda-feira, 30 de dezembro, com abertura dos portões às 20h30. Os ingressos já estão à venda no site oficial Q2 Ingressos e em pontos físicos como Move On (Shopping Vitória), Dani Marchese Semi Joias (Guarapari) e Country Ville (Cariacica). O valor do segundo lote é R$ 150 (meia entrada).

Sobre as atrações

Wesley Safadão

Reconhecido nacionalmente, Wesley Safadão acumula marcas impressionantes na carreira:

Mais de 13,8 milhões de inscritos e 8,5 bilhões de visualizações no YouTube.

40,2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de áudio.

Entre seus projetos de destaque estão o cruzeiro “WS On Board”, que conquistou fãs no Brasil e no exterior, e o álbum “WS Bahamas”, gravado nas Bahamas e disponível em todas as plataformas digitais.

Natanzinho Lima vai completar a noite. Foto: Vitão Filmes/divulgação.

Natanzinho Lima

Aos 22 anos, Natanzinho Lima é uma das promessas do arrocha nacional. Com o projeto “De Bar em Bar” e colaborações com artistas como Raí Saia Rodada, o cantor já acumula mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais e 82 milhões de visualizações em seus vídeos.

Serviço:

Pré-Réveillon do P12 Guarapari

Data: 30 de dezembro (segunda-feira)

Abertura dos portões: 20h30

Local: P12 Guarapari – Rod. do Sol, Km 26, Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari – ES

Ingressos: Q2 Ingressos ou pontos de venda físicos

Valor: R$ 150 (2º lote/meia entrada)

Classificação: 16 anos

Instagram: @p12guaraparioficial