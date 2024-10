Prefeitura de Alfredo Chaves lança edital de incentivo a projetos culturais

Foto: divulgação

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Semtuc) e do Programa Estadual de Coinvestimento da Cultura, lançou o edital para seleção de 40 projetos culturais, a serem contemplados com valores que variam entre R$ 500 e R$ 3,5 mil. O objetivo é apoiar as manifestações culturais do município.

As inscrições devem ser feitas até 28 de outubro de 2024, exclusivamente pelo e-mail [email protected], com o envio de toda a documentação exigida no edital, que pode ser acessado clicando aqui.

Após a análise e conferência da documentação, os projetos selecionados serão convocados para a assinatura do Termo de Compromisso e para as providências relativas ao pagamento. O resultado será publicado no Diário Oficial dos Municípios. Os projetos terão 10 meses para serem executados, contados a partir da data de pagamento, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 458/2008.

A Secretaria de Turismo e Cultura destaca que o objetivo do edital é promover o pluralismo e a diversidade cultural, além de fomentar ações que preservem, ampliem e divulguem o patrimônio cultural, valorizando as tradições e os modos de vida dos diferentes grupos culturais de Alfredo Chaves.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Telefone: (27) 3269-2735 / 2737

*Com informações da Prefeitura de Alfredo Chaves.