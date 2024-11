Prefeitura de Anchieta tomba Casa da Cultura Angelina Lopes Assad como patrimônio histórico

Foto: divulgação/Prefeitura de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta oficializou o tombamento da Casa da Cultura Angelina Lopes Assad, um importante marco histórico e cultural da cidade. O tombamento foi realizado por meio do Decreto n° 6582, assinado em 4 de novembro de 2024 pelo prefeito Fabrício Petri. A medida visa proteger o prédio, localizado no bairro Porto de Cima, e seu acervo museológico, de acordo com a Lei Orgânica Municipal e a Lei n° 1.631 de 2023.

A Casa da Cultura, que já foi sede da primeira Câmara Municipal e, posteriormente, da Prefeitura, é um símbolo do patrimônio histórico e cultural de Anchieta. Atualmente, preserva memórias da história legislativa e executiva da cidade, sendo um marco afetivo para a população.

O processo de tombamento foi conduzido pela Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico, em conjunto com o Conselho de Políticas Culturais. O coordenador de Patrimônio Histórico, Ivan Petri Florentino, destacou a importância da medida: “A decisão reflete a preocupação em preservar o valor histórico, cultural e educacional do prédio e seu acervo, fortalecendo a identidade cultural da população e promovendo a conservação preventiva do monumento”.

Segundo a gerente municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Maria Fernanda Barros, este é o primeiro bem tombado pelo município de Anchieta, destacando-se como um marco na preservação de seu patrimônio cultural.

História da Casa da Cultura Angelina Lopes Assad

Construída em 1927, a Casa da Cultura foi inaugurada em 1928 para abrigar a Câmara Municipal. Entre as décadas de 1940 e 1950, tornou-se a sede da Prefeitura, que ficou até 1990. Em 1996, o local foi transformado em um centro cultural, passando por reformas e restaurações em 2008, quando foi nomeado em homenagem à artista Angelina Lopes Assad, importante figura na promoção da música e do teatro em Anchieta.

Em 2022, a Casa da Cultura foi reconhecida pelo Cadastro Nacional de Museus, vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), com o código SNIIC SP-16238.

Arquitetura e acervo

O prédio segue o estilo arquitetônico eclético, típico do final do século XIX e início do século XX no Brasil, com dois pavimentos. No térreo, funcionavam as repartições da antiga Câmara e hoje abriga um auditório para atividades culturais. No segundo pavimento, onde aconteciam bailes, estão preservadas pinturas em afresco nas cores da bandeira de Anchieta (verde, vermelho e branco), além de um acervo museológico que conta a história da cidade desde a antiga aldeia de Rerigtibá.

A fachada exibe o frontão com o brasão municipal, aprovado em 1901, representando as bases econômicas da época: o café e a cana-de-açúcar.

Educação Patrimonial

A Casa da Cultura promove o projeto de Educação Patrimonial, recebendo grupos de alunos, turistas e pesquisadores para visitas guiadas, reforçando a importância da preservação e valorização do patrimônio cultural de Anchieta.

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.