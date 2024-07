Prefeitura de Guarapari avalia novo modelo para o sistema de rotativo da cidade

Foto: Arquivo Folha

Após rescindir o contrato com a Rizzo Parking, empresa responsável pela cobrança do serviço de estacionamento rotativo, a Prefeitura de Guarapari está avaliando um novo formato do serviço para colocar em prática no município. As informações foram divulgadas através de nota da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran) enviada ao folhaonline.es.

O órgão não deu detalhes, nem prazo, sobre como vai funcionar o novo modelo, mas até lá a cobrança do serviço está suspensa, já que o fim do acordo com a Rizzo foi decretado na última sexta-feira (19).

A medida da administração municipal é dada como definitiva, apesar de a Rizzo afirmar que irá recorrer à Justiça para reverter a situação. A decisão de rescindir o contrato veio após uma série de processos administrativos e acusações de que a empresa não estava cumprindo com obrigações contratuais.

Em nota, a Rizzo disse estar comprometida com a transparência e respeito aos direitos contratuais estabelecidos e que está tomando “todas as medidas legais cabíveis para contestar esta decisão”.