Prefeitura de Guarapari começa a instalar 49 novas câmeras de monitoramento

Foto: divulgação/Septran

As ruas de Guarapari vão contar com o funcionamento de novas câmeras de monitoramento a partir de julho. A prefeitura deu início à instalação de novos equipamentos em diferentes pontos da cidade. Ao todo, 49 novas câmeras serão utilizadas na fiscalização e inibição de crimes, além do ordenamento das vias.

Segundo o secretário municipal de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardoso Filho, os novos equipamentos vão substituir parte dos outros 80 instalados em 2015 pelo Governo Estadual. “Como são câmeras antigas, houve muitos problemas com maresia, eletricidade, além de vandalismo”, explica. Hoje, menos de 10 câmeras estão em funcionamento.

O sistema de fiscalização é realizado por servidores do município, que, se acionados, darão às imagens para a Polícia em caso de ocorrências Ainda de acordo com o secretário, a expectativa é que em breve mais câmeras sejam instaladas em toda a cidade.

Ele ainda explica que, de início, os equipamentos não terão a função de fiscalizar o trânsito e não vão ser utilizadas para multar, mas serão úteis no auxílio a investigações criminais e ordenamento público. A estimativa é que a empresa responsável pela instalação finalize o serviço em até 30 dias, caso não haja contratempos. O custo do novo sistema é de R$ 535 mil.