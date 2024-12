Prefeitura de Guarapari inicia projeto-piloto do Castramóvel no bairro Lameirão

Foto: reprodução/PMG

A Prefeitura de Guarapari, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), anunciou o lançamento do projeto-piloto do Castramóvel no bairro Lameirão. Os atendimentos serão realizados nos dias 17, 18 e 19 de dezembro na Igreja Católica Santa Maria Goretti, localizada na Estrada do Lameirão.

O projeto visa promover o bem-estar animal e o controle populacional de cães e gatos na região. Para esta edição, serão disponibilizadas 27 vagas para castração de fêmeas e 15 vagas para machos. As inscrições ocorrerão nos dias 11, 12 e 13 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente por meio do WhatsApp do CCZ: (27) 99520-4122.

A secretária de Saúde de Guarapari, Alessandra Albani, destacou a importância do projeto. “O Castramóvel é uma ferramenta essencial para o controle populacional e a promoção do bem-estar animal em nossa cidade. Nosso objetivo é ampliar essa ação para outros bairros, levando mais saúde e qualidade de vida tanto para os animais quanto para a população”, afirmou.

Para participar, os tutores deverão atender aos seguintes critérios:

– Cães e gatos devem ter mais de 4 meses e até 7 anos de idade.

– Cães devem pesar menos de 8 kg.

– Não serão aceitos animais de raças braquicefálicas.

– Fêmeas não podem estar em fase de proestro (sangramento), estro (cio) ou em gestação.

– Animais com tumores, como TVT (Tumor Venéreo Transmissível) ou tumor de mama, bem como cães com doenças do carrapato, serão aceitos para avaliação.

– Apenas moradores do bairro Lameirão.

Os tutores interessados deverão apresentar:

– Documento de identificação oficial com foto (RG, CPF ou CNH).

– Comprovante de residência em nome do tutor ou cônjuge (acompanhado de certidão de casamento ou contrato de união estável).

– Carteira de vacinação atualizada do animal.

– Os cadastros aprovados serão notificados sobre o horário da triagem, onde os animais passarão por avaliação clínica e coleta de exames pré-cirúrgicos.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.