Prefeitura de Guarapari lança edital de R$ 873 mil para apoiar projetos culturais

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (SETEC), lançou nesta segunda-feira (11) o edital nº 013/2024. As inscrições seguem até 18 de novembro e devem ser realizadas no protocolo da Prefeitura, das 08h30 às 17h30. O edital tem como objetivo apoiar projetos voltados ao desenvolvimento da cultura local, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

O investimento total é de R$ 873.147,01, distribuídos em cinco editais, sendo quatro deles lançados em outubro. Esses recursos têm como foco valorizar e fortalecer a cultura no município.

“Estamos trabalhando para que os fazedores de cultura tenham cada vez mais oportunidades e possam desenvolver suas atividades com o apoio necessário. Esse edital é mais uma etapa desse compromisso”, afirmou o secretário de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Edgar Behle.

Os editais nº 09, 10, 11 e 12 já concluíram a fase de inscrição e estão em análise, considerando critérios como mérito cultural, análise curricular e anexos. O edital nº 013/2024 abrange áreas como obras e reformas de espaços culturais e a seleção de projetos para execução, em conformidade com a Lei nº 14.399/2022.

Mais informações sobre os editais estão disponíveis no site da Prefeitura de Guarapari e no Diário Oficial do Município.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.