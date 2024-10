Prefeitura de Guarapari promove recadastramento para regularização de imóveis

Foto: reprodução

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria da Fazenda (Semfa), está promovendo o recadastramento imobiliário em toda a cidade. O trabalho é executado pela empresa contratada SQL Tecnologia e Serviços, que está visitando todos os imóveis do município para atualizar as informações do censo imobiliário.

De acordo com a secretária municipal da Fazenda, Aline Dias, o recadastramento tem como finalidade mapear os imóveis de forma precisa e atualizada.

“Essa iniciativa é essencial para o planejamento e a organização do crescimento urbano de Guarapari, e isso permitirá à administração municipal tomar decisões mais informadas e eficientes em relação à infraestrutura, serviços e políticas públicas”, afirmou.

Dúvidas e informações

Moradores que tiverem dúvidas podem entrar em contato com a supervisão de cadastro imobiliário da prefeitura pelo telefone (27) 3361-8273. A SQL Tecnologia também atende a população pelo telefone (27) 99205-5307.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.