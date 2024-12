Prefeitura de Guarapari realiza pavimentação na Praia do Morro nesta sexta (20)

Foto: reprodução/Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari iniciou nesta sexta-feira (20) os trabalhos de nova pavimentação nas Avenidas Praiana e Oceânica, na Praia do Morro. De acordo com o órgão, as obras começaram pela Avenida Praiana, próximo à Praça dos Golfinhos, e seguirão em direção à Avenida Paris. Em seguida, os serviços serão realizados na Avenida Oceânica.

Durante o período de obras, a Secretaria de Postura e Trânsito (Septran) solicita aos motoristas que evitem estacionar veículos nos trechos onde os trabalhos estiverem em andamento, para garantir a agilidade na execução dos serviços.

O monitoramento das intervenções está sendo realizado pela equipe da Septran, que reforça a importância da colaboração da população para o bom andamento das obras, que visam melhorar a infraestrutura da região. Os motoristas e moradores da área devem ficar atentos às orientações durante o período de execução dos trabalhos.