Preparado para votar? Veja o que levar e como consultar seu local de votação em Guarapari

Foto: Justiça Eleitoral

No domingo (06), os eleitores vão às urnas para escolher vereadores e o prefeito dos próximos quatro anos em todo o Brasil. De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), mais de 100 mil pessoas estão aptas a votar em Guarapari este ano.

Para garantir que tudo ocorra com tranquilidade no dia da votação, é importante que os eleitores fiquem atentos a algumas informações, como os documentos que devem ser levados e as mudanças em zonas eleitorais no município. As alterações afetam eleitores de várias regiões da cidade, e a orientação é que todos verifiquem com antecedência o endereço das seções.

O que levar para votar?

No dia da eleição, não é obrigatório levar o título, que pode ser substituído pela versão digital, o e-Título.

O documento deve estar em situação regular. Quem estiver com a inscrição eleitoral cancelada ou suspensa, não terá o título na lista da seção eleitoral.

Na seção, será exigida somente a apresentação de documento oficial com foto, entre eles e-Título, carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Justiça Eleitoral explica que os documentos serão aceitos mesmo com a data de validade expirada, desde que seja possível comprovar a identidade do eleitor.

Como consultar o local de votação?

No portal do TSE, o usuário pode seguir com a pesquisa por dois caminhos. O primeiro deles é por meio da aba “Serviços eleitorais”, localizada no topo da página eletrônica, e, em seguida, em “Local de votação/zonas eleitorais”. O internauta será redirecionado para novo espaço online, onde deverá selecionar a opção “Consulte Onde Votar”, logo após o título.

Na página com o título “Atendimento eleitoral”, no oitavo item, basta que o eleitor preencha o primeiro campo com o nome dele, o número do título de eleitor ou o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Em seguida, o interessado deve completar a data de nascimento, o nome da mãe e clicar no ícone “Entrar”.

As páginas dos 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) também dispõem de espaço para pesquisar essas informações. Preenchidos os dados, a página vai informar o número da inscrição, a zona eleitoral e o local de votação..

O segundo caminho para a consulta ao local de votação e ao número do título é o sistema Autoatendimento Eleitoral – Título Net.

O aplicativo e-Título, a versão digital do título de eleitor, também informa o local de votação logo na tela de início, abaixo do nome do eleitor. Além disso, por meio de ferramentas de geolocalização, o app guia a pessoa até a seção eleitoral.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais de aplicativos para smartphones que operam os sistemas Android e IOS, preferencialmente, até sábado, dia 5 de outubro.

Mudanças em locais de votação de Guarapari

As principais mudanças incluem a transferência de todas as seções do Siribeira Iate Clube (7, 8 e 246), que agora funcionarão na Escola Rui Barbosa, com entrada pela Rua Jacinto de Almeida, no bairro Olaria. Além disso, as seções 126 e 189 da EEEFM Zenóbia Leão também foram movidas para a Escola Rui Barbosa.

Já os eleitores que votavam nas seções 66, 67, 68, 133 e 157 da EEEFM Leandro Escobar deverão se dirigir à Rua Campo Belo, número 15, no bairro Jardim Santa Rosa, onde as seções funcionarão neste ano.

Outra mudança significativa envolve as seções da EMEIEF Zilnete Pereira Guimarães (55, 139, 183, 197, 204, 220, 232, 245, 250, 256, 261, 269, 271 e 281), que serão realocadas para a Escola Técnica Cedtec, na Rua Josias Cerutti, 375, Praia do Morro.

Por fim, as seções da Cemei Acle Zouain (60, 61, 62, 241 e 260) foram transferidas para a EMEF Otacília Borges Figueiredo.

*Com informações da Agência Brasil e Tribunal Superior Eleitoral (TSE).