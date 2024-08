Previsão indica clima aberto e temperaturas mais altas durante a semana no Espírito Santo

Foto: arquivo Folha

Depois das chuvas que marcaram o fim de semana em Guarapari e na Grande Vitória, o Espírito Santo deve experimentar dias de tempo mais estável e temperaturas amenas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a semana terá clima aberto, com exceção de chuvas rápidas em alguns pontos, além de um aumento nas temperaturas.

Confira a previsão para os próximos dias:

Terça-feira (06)

Nesta terça-feira, a previsão para o clima na Grande Vitória é de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de chuviscos ocasionais. As temperaturas devem variar entre 18 °C e 27 °C. Na região Sul, o cenário se mantém com poucas nuvens e sem expectativa de chuva, acompanhadas de ventos moderados no litoral. As temperaturas nas áreas menos elevadas ficam entre 17 °C e 30 °C, enquanto nas áreas altas os termômetros marcam entre 15 °C e 26 °C.

Divulgação/Incaper

Quarta-feira (07)

A quarta-feira promete ser de tempo aberto, especialmente na região metropolitana, onde a previsão é de poucas nuvens e sem chuva. O litoral poderá ter ventos moderados, com temperaturas oscilando entre 17 °C e 28 °C. No Sul do Estado, a situação é semelhante, com poucas nuvens e temperaturas variando de 16 °C a 31 °C.

Quinta-feira (08)

Na quinta-feira, a previsão aponta que um sistema de alta pressão atmosférica atuará sobre o Espírito Santo, inibindo a formação de nuvens e garantindo um dia sem previsão de chuva. As temperaturas devem subir ligeiramente, mantendo o clima agradável em todo o ES.