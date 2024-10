PRF intensifica fiscalização com radar para coibir excesso de velocidade nas Rodovias Federais Capixabas

Imagens do KM 323 da BR 101, em Guarapari. Foto: divulgação/PRF.

Com a finalidade de coibir o excesso de velocidade, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está intensificando suas ações de fiscalização nas Rodovias Federais do Espírito Santo.

O ato de conduzir um veículo em velocidade imprópria é uma ação que corrobora consideravelmente para a ocorrência de acidentes. A magnitude desses sinistros está diretamente ligada à rapidez com que os veículos estão circulando.

Estudos apontam que um incremento de 5% na velocidade média resulta em um aumento de aproximadamente 10% nos acidentes com feridos e de 20% a 30% nas colisões com mortes. Além disso, a transgressão dos limites de velocidade afeta significativamente o tempo de reação e a distância de frenagem dos veículos. Quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida pelo veículo antes do condutor conseguir reagir a situações inesperadas, como uma frenagem brusca à frente, acidentes entre outros veículos, a presença de pedestres ou animais na via.

Por meio de estudos técnicos, baseados nas estatísticas, foram identificados pontos, locais e horários críticos que norteiam o planejamento e a execução de medidas preventivas para diminuir os acidentes. Por isso, a implementação eficaz da utilização dos dispositivos de radares móveis e as ações de intensificação das abordagens pelas equipes empenhadas da PRF são consideradas as chaves para um trânsito mais seguro com a redução da acidentalidade.

*Com informações da Polícia Rodoviária Federal.