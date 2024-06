Procissão marítima irá reunir dezenas de embarcações em Anchieta

Foto: divulgação/Prefeitura de Anchieta

Neste sábado (29) é comemorado o Dia de São Pedro, quando é feriado em Anchieta. Nesse dia é realizada por parte dos moradores uma grandiosa procissão marítima. A previsão para este ano é que cerca de 40 embarcações participem do evento religioso que terá início às 09h30 no Porto de Cima, próximo à Colonia de Pesca.

Conforme os organizadores, os barcos são enfeitados antes da partida ao mar com bandeirolas, flores e outros apetrechos confeccionados artesanalmente pelos pescadores.

O percurso marítimo reúne centenas de pessoas. A tradição do mar continua em terra firme com a chegada das embarcações ao porto, onde se inicia uma procissão a pé com a imagem do santo, considerado o padroeiro dos pescadores.

De acordo com o secretário de Pesca e Aquicultura, Júlio César Santana, a procissão tem autorização da Marinha e é coordenada pela pasta, que recebe as inscrições dos participantes.

Segundo informações da Secretaria de Pesca e Aquicultura, a procissão marítima é realizada há décadas em Anchieta, mas foi por volta de 1984 que ganhou mais adeptos e se tornou um evento grandioso abraçado por toda comunidade.

A Festa de São Pedro segue até domingo (30) com atividades religiosas e culturais e shows musicais.

Confira a programação:

Sexta, 28/06:

Praia Central

20h00 – Entrega das comendas aos pescadores ausentes e pescadores mais antigos.

21h00 – Show Trio Virgulino

23h30 – Show Trio Forrozão



Sábado, 29/06 | Dia de São Pedro:

Praia Central

09h00 – Procissão Marítima e após procissão terrestre

18h00 – Missa em Honra a São Pedro – igreja São Pedro

20h00 – Sorteio de brindes para as embarcações participantes da Procissão Marítima

21h00 – Show Banda Som Povo

23:30 – Show Musical Prateado

Domingo, 30/06:

Praia Central

13h00 – Papa Léguas (diversão para as crianças)

15h30 – Show Sulinho (pagode)

18h00 – Show Banda Tropical Brasil

20h30 – Show Os Gargantas de Ouro (foto)

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.