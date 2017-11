Projeto Fênix e Escelsa realizam Tarde de Rima com rappers capixabas

por Larissa Castro

Após um convite feito pela empresa EDP Escelsa, o Projeto Fênix e o grupo Cidade Quintal, ambos de Guarapari, irão realizar amanhã (05), a partir das 17h, na Pracinha de Muquiçaba, a ‘Tarde de Rima’. Com rappers que possuem experiência de rimas, as batalhas terão como foco letras improvisadas voltadas para a prevenção de acidentes com a rede elétrica. Além disso, o muro da sede da EDP em Guarapari será pintado de acordo com a letra das melodias cantadas durante o evento, e o prazo para finalização será no fim do mês de novembro.

O Projeto Fênix incentiva a prática e o reconhecimento do rap em Guarapari, mas o trabalho que será feito desta vez, possui uma essência diferente do que os participantes estão acostumados. “Nas letras de rap sempre há algo que faz refletir, mas pela primeira vez, quem subir ao palco durante o evento, vai ter o poder de buscar um diálogo com a sociedade civil para erradicar os acidentes com a rede elétrica. Com a pintura do muro, além de disseminar informações de forma visível para quem passar pelo local, a expectativa também é mostrar e conscientizar que cuidados simples são fundamentais no dia-a-dia”, adianta o idealizador do Projeto Fênix, Leo Ribeiro.

Quem se inscreveu para participar da batalha, será avaliado por uma equipe de jurados e o primeiro lugar vai garantir o prêmio de R$100. O convite feito pela EDP Escelsa para o projeto de Guarapari, de acordo com Leo, é algo que vai ajudar de forma significante para o fortalecimento do Fênix. “Essa oportunidade está sendo diferente para nós. É uma abertura de portas para que trabalhos maiores sejam feitos. Todo o recurso que iremos conseguir, será destinado ao projeto”.

Sem patrocínios de empresas privadas do município, a EDP Escelsa que é a idealizadora do evento de conscientização vai ofertar para o Projeto Fênix o prêmio dos vencedores da batalha, sonorização e ainda cobrirá o valor para o registro, dando a oportunidade de se transformarem em uma associação.

O evento que possui a entrada gratuita, tem previsão de término às 20h, e quem marcar presença vai poder curtir batalhas de conhecimento, música com DJ, batalha de break, lançamento de uma música com o tema do canal e aprender sobre segurança elétrica.