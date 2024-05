Projeto Guaratampinhas realiza campanha de conscientização sobre mortes de animais no trânsito

O projeto da causa animal Guaratampinhas promove neste mês a campanha Maio Amarelo – Eu freio para Animais. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar e evitar mortes de animais por atropelamentos no trânsito.

“São vidas inocentes ceifadas injustamente, e em muitos casos, os motoristas nem mesmo se preocupam em prestar socorro aos animais. Infelizmente, em Guarapari, não é diferente”, ressaltam os organizadores da campanha em um post nas redes sociais.

O Guaratampinhas, inclusive, já presenciou e ajudou animais vítimas de atropelamentos – alguns deles não resistiram. “Com isso, lançamos a campanha ‘Eu freio para os animais’, com o objetivo de promover a conscientização.”

Para ampliar o alcance da campanha, os responsáveis pelo projeto distribuirão, neste sábado (18), das 10h às 11h, adesivos com a frase “Eu freio para animais”. A ação acontece próximo ao Mercado do Agricultor, no Centro.