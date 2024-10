Projeto “Lugares de Ler” promove incentivo à leitura com ações em Guarapari 

Fotos: divulgação/Secult

Há cerca de dois meses, o projeto Lugares de Ler está promovendo a leitura e a literatura em dez territórios considerados em situação de vulnerabilidade social no Espírito Santo. Entre eles, está a região de Jabaraí, em Guarapari. Com atividades gratuitas que envolvem a comunidade, o projeto amplia o acesso à leitura, valorizando a cultura e incentivando o hábito entre todas as idades.

Próximas atividades

Nesta quinta-feira (03), às 19 horas, na Associação Bom de Bola, em Guarapari, o livro a ser trabalhado no encontro será “Encontro você no oitavo round”, de Caê Guimarães, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura em 2020.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, com duração estimada de uma hora. O projeto tem uma página no Instagram (@lugaresdeler), onde é possível acompanhar as próximas atividades e os resultados e repercussões das ações.

Conheça o projeto

Já foram realizadas mais de 70 ações culturais, e o projeto é uma iniciativa da Secretaria da Cultura (Secult) em parceria com a Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES) e o Instituto Agir, com recursos federais da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura (Minc).

Segundo a Secult, as ações acontecem em regiões que fazem parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado. Em cada uma dessas localidades, há um agente de leitura contratado para impulsionar e coordenar as atividades, com suporte da equipe técnica do projeto, levando em conta as características e os interesses específicos de cada comunidade.

Os territórios formam grupos de leitura que se reúnem semanalmente, além de promoverem ações de culminância, que são eventos especiais com a participação de escritores e outros artistas, como saraus poéticos e musicais, apresentações circenses e bate-papos com autores capixabas, como Márcio Miranda, Brunella Brunello e Carla Guerson.

Foto: Tiago Zanoli

Além disso, o projeto Lugares de Ler realizou uma capacitação para os Agentes de Leitura antes do início das atividades nos territórios, além de uma formação aberta ao público sobre Acessibilidade e Difusão Cultural, conduzida pelas especialistas Luciana Alvarenga e Mariana Reis. Paralelamente, o projeto está adquirindo livros em diversas temáticas, que farão parte de um acervo público de mil obras, a ser disponibilizado em locais selecionados dentro dos territórios participantes.

*Com informações da Secretaria da Cultura.