Projeto realiza oficina de crochê gratuita nesta sexta-feira (15) em Guarapari

Fotos: reprodução

O projeto itinerante Ecolua realizará uma oficina gratuita de crochê nesta sexta-feira (15), das 9h às 12h e das 13h às 17h, no Centro Cultural Casa Sinestésica, em Guarapari. A atividade, conduzida pela professora de crochê Luana Rodrigues e pelo psicólogo Jeferson Sehn, tem o objetivo de proporcionar um espaço de aprendizado e interação, com foco na saúde mental e bem-estar dos participantes. A oficina é voltada para qualquer pessoa a partir de 7 anos, e não é necessário levar material, pois todos os itens serão fornecidos no local.

A iniciativa une artesanato, psicologia e autoconhecimento por meio de oficinas voluntárias de crochê oferecidas em diferentes espaços pelo Brasil, como instituições sem fins lucrativos, escolas públicas, entre outros.

“O objetivo da oficina não é a peça final, mas sim proporcionar esse momento para as pessoas que estão presentes e tiraram um tempinho para aprender algo novo ou queiram ter esse momento de interação e relaxamento por meio do crochê”, comenta Luana.

O projeto é realizado pela professora de crochê Luana Rodrigues e pelo psicólogo Jeferson Sehn

A oficina une técnicas de crochê e escuta psicológica, permitindo que os participantes tenham uma experiência de expressão e descompressão. “O Jeferson, como psicólogo, atua ouvindo e auxiliando os participantes que podem estar ansiosos ou impacientes. Ele estará ali ouvindo e conversando com todos”, complementa.

A professora explica que a atividade começará com uma dinâmica para estimular a interação entre os participantes, seguida de uma introdução ao projeto Ecolua e ao crochê, com uma breve explicação sobre sua história. Em seguida, será apresentada a peça a ser confeccionada, com uma explicação sobre diferentes tipos de fios e agulhas.

Serviço:

Oficina Ecolua: Crochê e Autoconhecimento

Data: 15 de novembro (sexta-feira)

Horário: 9h-12h / 13h-17h

Local: Centro Cultural Casa Sinestésica – Av. Barcelona, 192 – Praia do Morro, Guarapari

Foram abertas 12 vagas e a oficina é gratuita

Mais informações: (35) 98459‑1128