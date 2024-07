PSB oficializa Rolmar Botecchia e Valtamir Grassi como candidatos à prefeito e vice em Alfredo Chaves

Rolmar Botecchia e Valtamir Grassi. Fotos: divulgação.

O PSB de Alfredo Chaves oficializou a candidatura de Rolmar Botecchia na disputa pela prefeitura do município. O anúncio ocorreu durante a convenção partidária realizada no último sábado (20). Na ocasião, o nome do empresário Valtamir Grassi foi confirmado como candidato à vice na chapa.

A aliança em torno da candidatura conta com apoio de outros quatro partidos, PDT, PSD, Podemos e União Brasil. Deputados e secretários de Estado estiveram no evento para chancelar a candidatura, entre eles os deputados estaduais Bruno Rezende (União Brasil) e Fabrício Gandini (PSD). Os deputados Dary Pagung (PSB) e Tiago Hoffman (PSB) expressaram o apoio por meio de vídeos exibidos ao público.

Já da Câmara Federal, o apoio veio dos deputados Gilson Daniel (Podemos) e Paulo Folletto (PSB). Representando o governador do Estado, Renato Casagrande, estava presente o subsecretário de Educação, Josivaldo Barreto.

Durante os discursos, Rolmar Botecchia reforçou seu conhecimento sobre serviço público – onde atuou por muitos anos no Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural (Incaper) -, e ainda na Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (Clac), que presidiu por duas décadas.

“Essas experiências me deram oportunidades, e aprendi a respeitar o coletivo. Fiz a minha vida junto à agricultura com o produtor rural e, por ser alfredense, devo e posso fazer mais pelo nosso município”, garantiu o candidato do PSB.

Rolmar destacou ainda em sua fala que, caso seja eleito, irá dar atenção especial à agricultura com prioridade ao homem do campo; e na saúde com mais qualidade de vida e desenvolvimento para cidade.

Prestes a completar quatro gestões a frente da administração municipal, o atual prefeito, Dr. Fernando Videira Lafayette, pediu o apoio da população para a candidatura de Rolmar. “Relembro que sempre pude contar com todos vocês e o que se decide nas convenções passam para as urnas, não só na hora do voto, mas com o apoio”, disse.

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Dary Pagung, colocou seu mandato à disposição para fazer interlocução com o governo do Estado para trazer mais obras, investimentos e qualidade de vida para o município. “Rolmar vocês já conhecem, já mostrou que sabe fazer gestão. Ele está preparado para ser prefeito de Alfredo Chaves. Estamos também juntos apoiando os demais pré-candidatos a vereadores e a vereadoras de Alfredo Chaves nessa campanha”, declarou.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.