Psicólogo é encontrado morto dentro de casa em Guarapari; paciente é preso suspeito do crime

Foto: divulgação

Um psicólogo identificado como Silvestre Falcão Santana, de 56 anos, foi encontrado morto em seu apartamento, na Praia do Morro, em Guarapari, na noite do último domingo (13). De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima apresentava lesões nas costas, nuca e pescoço, aparentemente causadas por um objeto cortante.

O psicólogo era especializado no tratamento de dependência química, possuía uma clínica de reabilitação na Serra e frequentemente passava os finais de semana em Guarapari. Segundo informações do jornal Folha Vitória, o corpo da vítima foi encontrado pelo filho de criação.

O crime teria ocorrido na sexta-feira (11), e o principal suspeito seria um paciente de Silvestre, que foi preso nesta segunda-feira (14) enquanto dirigia o carro da vítima no bairro Interlagos, em Vila Velha. A Polícia Militar informou que a prisão aconteceu após o veículo ser flagrado pelo sistema de cerco eletrônico na rodovia Carlos Lindenberg.

“A prisão aconteceu após os militares receberem informações de que um veículo com restrição de furto/roubo e que estaria envolvido no homicídio havia sido flagrado pelo Cerco Eletrônico passando na rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha”, informou a PM por meio de nota.

Durante a abordagem, os policiais encontraram diversos objetos com o suspeito, entre eles chaves, celular, joias e R$ 1.417. O suspeito foi encaminhado para 5ª Delegacia Regional de Guarapari para prestar depoimento e o veículo de Silvestre Falcão foi apreendido pela Polícia Civil.

*Com informações do Folha Vitória.