Rede gaúcha assume gestão do Hotel Porto do Sol em Guarapari e revela plano de modernização

Fotos: divulgação/Laghetto – Hotéis, Resorts e Experiências

A Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências, uma das maiores redes hoteleiras do Rio Grande do Sul, anunciou que assumirá a gestão do Hotel Porto do Sol, em Guarapari. O hotel está passando por mudanças após ser comprado pelo empresário Maely Coelho.

A empresa informou que o projeto conta com 88 unidades hoteleiras, todas com vista para o mar, sendo 26 sobrados (unidades com mezanino), 53 casas (unidades com forro inclinado), 7 apartamentos (sem forro inclinado) e 2 suítes com terraço panorâmico e piscina privativa.

Segundo a Laghetto, a reforma terá foco no turismo de negócios, e incluirá um processo de modernização projetado pela BG Arquitetura e Arkteto Quality Concept Group, que promete preservar a história do hotel enquanto introduz elementos contemporâneos e de acessibilidade.

“O conceito do projeto buscou unir as raízes e a história deste hotel com a contemporaneidade dos melhores resorts de praia,” disse a arquiteta Cynthia Garcia, da BG Arquitetura, sobre o futuro Laghetto Porto do Sol. A nova proposta busca enaltecer a arquitetura original com intervenções pontuais e uma conexão com a natureza, com atenção à acessibilidade e ao conforto dos hóspedes.

Este será o 24º empreendimento hoteleiro a ser administrado pela Laghetto e o primeiro no Espírito Santo, expandindo a presença da rede, que já conta com hoteis nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.